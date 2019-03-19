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''Ми закриваємо проект'': учасники Нацвідбору на Євробачення заявили про розпад

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Український гурт Panivalkova, учасники Нацвідбору на Євробачення-2017, заявив про закриття проекту.

Відповідна новина з'явилася на офіційній сторінці колективу у Facebook. Як зазначили учасниці гурту, їхнім прихильникам не варто засмучуватися, тому що все йде логічним шляхом.

''Ми закриваємо проект'': учасники Нацвідбору на Євробачення заявили про розпад

Фото: facebook.com

"З 1 січня 2019 року проект Panivalkova закривається, і кожен із нас починає (або продовжує) свій творчий проект. Ми створили Panivalkova (або вона — нас), щоб ця музика несла в світ любов і щирість — і ми віддано працювали над цією ідеєю всі 6 років. Рішення про закриття проекту прийняли щиро і з повагою одна до одної", — повідомляється у соцмережі.

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В короткому watch-відео у Facebook учасниці гурту розповіли, що незабаром кожна з них має намір представити свій сольний проект.

"Замість одного проекту вас чекає три. Ми дуже просимо вас не засмучуватися, стежити за нашими проектами. Ми вдячні всім, хто нас підтримував, хто був нашою командою. Ми пропрацювали разом 6 років, і насправді для нас це неймовірний досвід", — додали дівчата.

Нагадаємо, що в 2017 році Panivalkova з піснею "Докучаю" брали участь у другому півфіналі Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення", в якому зайняли четверте місце.

Як писав раніше OBOZREVATEL, вокалістка українського гурту KAZKA Саша Зарицька посилено працює над собою, і в цьому їй допомагають психологи. Адже, як розповів менеджер колективу Юрій Нікітін, те, що відбувається навколо колективу, — справжнє божевілля.

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Особа
Panivalkova
Місце
Україна
Теги
Нацвідбір на ЄвробаченняFacebook
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