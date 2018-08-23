"Ми робимо вибір": Лорак викликала тривогу фанів новим зверненням

Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка раніше стала жертвою подружньої зради, стривожила публіку новим зверненням.

Так, Лорак різко попросила своїх прихильників "не жити чужим життям" і натякнула, що вона кожен день змушена робити важливий вибір. Про це зірка написала в своєму Instagram-акаунті.

"Кожен день ми робимо вибір... Треба прожити своє життя. Свою! Це тільки ваш вибір. Вибирайте своє", - написала артистка.

У відповідь шанувальники присоромили її, зазначивши, що вона сама не вміє жити власним життям і втратила гордість, так як до сих пір не кинула чоловіка-зрадника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, близько місяця тому чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу був спійманий на зраді. Його застукали з молодою моделлю в одному з київських караоке-клубів. Парочка була добряче напідпитку і вела себе непристойно. Коханкою Мурата виявилася киянка Яна Бєляєва.