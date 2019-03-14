"Мені не подобається": скривджений Топалов висловився проти кар'єри Тодоренко

Російський співак Влад Топалов висловився проти успіхів його дружини, української співачки і телеведучої Регіни Тодоренко, зазначивши, що йому не подобається те, чим вона займається.

Так, артист несерйозно заявив: "чим би дитя не тішилося", натякнувши на те, що робота Тодоренко не несе в собі особливого сенсу. Про це він написав у своєму Instagram-акаунті.

Крім цього, Влад безпосередньо заявив, що йому не подобається, що його дружина витрачає на свій проект "П'ятниця з Регіною" більше часу, сил і нервів, ніж на сім'ю.

"Чим би це дитя не тішилося, аби посміхалося і сина годувало! Новий сезон її шоу як вам? По моїй фізіономії там відразу видно, як мені все це до смаку. Я знаю, скільки сил, здоров'я і нервів ти витрачаєш. Це, звичайно, мені не подобається і подобається ніколи не буде", – висловився Топалов.

Також чоловік Регіни додав, що готовий миритися з тим, що його дружина постійно працює, так як це приносить їй величезне щастя і задоволення.

"Але ти отримуєш від цього задоволення. Ось я і кажу, чим би ти не тішилося, тільки посміхайся і годуй нас з сином вчасно!" – жартома підсумував Влад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Топалов поскаржився, що Тодоренко поїхала від нього на два тижні і забрала сина з собою, а йому від цього дуже погано.

Пізніше Влад гнівно висловився про успіхи його дружини, телеведучої Регіни Тодоренко, і друга, колеги по гурту SMASH!! Сергія Лазарєва, назвавши близьких людей "сволотами". Виявилося, що таким чином Топалов просто вирішив підтримати їх.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!