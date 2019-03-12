"Мене не цілував!" Потап викликав ревнощі Кароль пікантним вчинком у "Голосі"

Український репер і продюсер, тренер проекту "Голос країни-9" Потап (Олексій Потапенко), який під час 8 випуску шоу (10 березня) серйозно посварився з колегою Даном Баланом, відзначився в ефірі пікантною витівкою під час примирення з ним.

Так, кадри не увійшли в ефір випуску, але Потап опублікував дотепний ролик на своїй сторінці в Instagram (дивіться відео в кінці новини).

У ролику Олексій раптово поцілував Дана, чим викликав ревнощі у ще однієї судді "Голосу", поп-діви Тіни Кароль: шанувальники в мережі підозрюють, що між нею і Баланом розвивається бурхливий роман.

Скріншот з відео Instagram @realpotap

Під час поцілунку Потапа з Даном Баланом, публіка в залі була дещо вражена. Вкрай здивувалася і Тіна Кароль, яка опісля з докором заперечила: "Мене ти так не цілував!".

"Тому що я з тобою так не сварився", – жартома відповів Потапенко. На своїй сторінці в соціальній мережі репер зазначив: він радий, що ці кадри не показали по телебаченню.

Скріншот з відео Instagram @realpotap

"Як добре, що вам не все показали. Було дуже цікаво, жорстко і з любов'ю. Головне, що з любов'ю", – висловився артист.

Скріншот з відео Instagram @realpotap

Як раніше писав OBOZREVATEL, під час третього випуску розважального шоу "Голос країни-9" Дан Балан сказав Тіні Кароль декілька необережних фраз. Так, він припустив, що Кароль не вміє справлятися з невдачами. Словесна перепалка сталася після того, як учасник "Голосу" Михайло Дімов обрав команду Дана Балана. Після цього артист почав приділяти Кароль неоднозначні знаки уваги, чим і спровокував хвилю чуток про їхній роман.

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