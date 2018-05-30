MELOVIN очолив топ найпопулярніших номерів "Євробачення-2018"

Представник України на "Євробаченні-2018" MELOVIN з піснею "Under The Ladder" зайняв топову позицію в списку найпопулярніших номерів пісенного конкурсу в Португалії.

Топ виступів запропонований відвідувачам офіційного сайту "Євробачення", до списку також увійшли учасники від Ізраїлю, Кіпру, Австрії, Німеччини та Чехії.

Вперше зі своїм номером український співак виступив у другому півфіналі "Євробачення-2018" і впевнено пройшов до гранд-фіналу пісенного конкурсу, який відбувся в ніч з суботи на неділю, 12-13 травня. За головну перемогу в конкурсі змагалися 26 країн-фіналісток.

За підсумками гранд-фіналу MELOVIN - отримав 11 балів від журі і 119 балів від глядачів конкурсу. В результаті співак посів 17-е місце з 26 можливих, що стало здивуванням для багатьох глядачів, як мінімум з тієї причини, що виступ артиста вже після другого півфіналу на цілу добу очолив топи YouTube. На даний момент на відеохостингу його переглянули понад 6 млн. користувачів.

Нагадаємо, переможницею "Євробачення-2018" стала представниця Ізраїлю, співачка Нетта Барзілай, чиїй пісні "Toy" неодноразово передрікали впевнену перемогу.

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