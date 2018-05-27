MELOVIN: Мене або люблять, або ненавидять, в цьому фішка

Підготовки до кожного "Євробачення" тривають місяцями, сам же конкурс пролітає всього за кілька днів. При цьому шквал подій настільки захоплює глядача, що не встигаєш озирнутися, а конкурсанти вже роз'їжджаються по домівках. Так було і в 2018 році, ледь українці встигли привітати MELOVIN'а з перемогою на Нацвідборі, як вже зустрічали його з оваціями в аеропорту.

Через тиждень після повернення до Києва ми зустрілися в одному зі столичних ресторанів. Співак втомився, мало спить, ледь знаходить час відповідати на всі запити ЗМІ, але старанно тягнеться до нових висот. Каже, зупинятися не можна.

У нашій короткій, але об`ємній бесіді ми відкинули теми на кшталт оцінок журі та зустрічі з Філіпом Кіркоровим. Замість цього поговорили з артистом про пережиті емоції і ряд випробувань, які залишилися позаду.

- Давай почнемо з загальних підсумкових вражень. Часто після повернення з "Євробачення" артисти кажуть: "Ну слава Богу, для мене це закінчилося..."

- Не знаю, я так не говорив і ніколи не скажу, це дуже круто, це класний досвід, море емоцій, якесь натхнення, тому що відразу прилетів на студію і працюю, сам себе мучу.

- Сам себе мучиш? Чому?

- Тому що немає сну. Але мені це подобається. Хочеться трохи себе повиховувати.

- А взяти якусь паузу, тиждень-два відпочити?

- Ні, а то раптом про мене всі забудуть (сміється).

- Було вже багато коментарів після "Євробачення" і не хотілося б сьогодні знову проходити питання на кшталт "що ти думаєш про оцінки журі". Давай поговоримо більше про твої емоції і випробуваннях, які залишилися позаду. Повернемося до перемоги на Нацвідборі. Далеко не у всіх вона викликала захоплення, було багато критики. Чи не було це для тебе певним додатковим стимулом?

- Часто стимул народжується через якусь критику, насправді через абсурдну критику, але мене це ніколи не ображає, навпаки стимулює щось робити. Не знаю, найжахливіше це коли ти викликаєш якусь байдужість. MELOVIN'а або люблять, або ненавидять, в цьому його фішка.

- Ти, наскільки пам'ятаю, не слідкуєш взагалі за всім цим.

- Ні, не слідкую за всіма цими коментарями. Щось я побачив, щось мені з команди хтось сказав, а так не слідкую і слава Богу. Якщо слідкуєш за коментарями, це говорить про те, що у тебе дуже багато часу, а у мене його немає.

- Після Нацвідбору почалася підготовка, напевно, скажений темп?

- Скажений. День бабака у нас кожен день був. Прокидаєшся, їси, їдеш на арену, репетируєш, їдеш в готель і гуляєш по місту вночі.

- Скільки разів за цей час приблизно ти прогнав свою пісню?

- 15 раз я заспівав її на арені. Я рахував (сміється).

- Знаєш, це як хіт у гурту, який звучить на кожному концерті. Далі ти з нею виступав в Португалії, повернувся до Києва і знову співав на "Лізі зірок". Чи не набридла тобі "Under The Ladder"?

- Потім, колись набридне, як мені здається будь-яка пісня музиканту, скажімо... (задумався) ну 10 років, а поки що ні.

- Як пройшла ніч перед вильотом до Португалії, ти спав?

- Ні не спав, батьки були в Києві, хотів провести час з ними. Хоча... здається, годину поспав, а весь інший час ми складали речі, їх було дуже багато, тому не спали.

- Ти розповідав Анатолічу, що Данилко тобі радив якісь заспокійливі під час Нацвідбору.

- Не випив жодної таблетки в Лісабоні.

- Чому так? Чому в Києві тобі довелося їх приймати, а там ні? Масштаби ж зовсім інші.

- У нас тут більше нервів, якоїсь тисняви. Якась нездорова конкуренція, багато агресії. Там це відбувається по-іншому. Це просто свято. Всі щасливі, веселяться, відпочивають, займаються музикою і пишаються цим - їм добре. У нас це "Веселі старти": місце, місце важливо, і більше нічого. А де ж кайф від музики?

- Як вважаєш, чому така різниця?

- Менталітет. Різниця в менталітеті.

- Менталітет - питання часу? Як думаєш?

- Мені здається, це ніколи не зміниться. Але буду радий, якщо буду неправий.

- Коли закінчився перший півфінал, тобі, напевно, дзвонили рідні, переживали за тебе. З ким ти першим поговорив?

- З батьками.

- Що вони тобі сказали?

- Не пам'ятаю, що вони говорили, ми на емоціях всі були.

- Нацвідбір. Потім репетиції в Лісабоні. Далі півфінал і фінал. Які відчуття були при виході на сцену кожного разу?

- Різниця велика. Величезний плюс Нацвідбору - свої люди, які тебе розуміють. Там тебе не розуміють, але слава Богу, дуже легко долається мовний бар'єр - поступово ти починаєш з місцевими спілкуватися англійською. Тим більше, португальці англійську знають непогано.

У будь-якому випадку, коли ти виходиш до аудиторії більше 10 тисяч людей, ти зовсім все по-іншому відчуваєш. Коли зал співає твою пісню, коли минув твій виступ, а зал замовкнути не може і продовжує співати... Чи це не чудово?

- До твого вильоту до Португалії було багато розмов про те, що минулорічна пісня була більш форматною, так здалося деяким твоїм слухачам. Як сам вважаєш?

- Я кожну пісню свою люблю, і не замислююся, яка краще, а яка - гірше. Немає сенсу порівнювати.

- Повернемося до питання критики. Ти маєш рацію, частіше вона у нас абсолютно не конструктивна. Я з цікавістю стежив за генеральним директором M1 Сергієм Перцевим, який з самого Нацвідбору взявся коментувати кожен твій вихід на публіку. Буквально в кожному своєму їдкому коментарі він намагався чомусь вчити тебе. Як тобі його поради?

- Не пам'ятаю ніяких порад і навчань, може, тому що не стежив. Якщо так читати кожен коментар і влізати у все це, часу не вистачить більше ні на що. Але взагалі я його поважаю.

- Знайомі особисто?

- Ні.

- І все ж Перцев закликав фоловерів голосувати за тебе. Твій кліп таки потрапив на M1 і Перцев, прикинувшись здивованим, написав, що це або змова, або рейтингове відео, бо не рейтингове обійшлося б каналу дорого. Тобі не здається, що він розуміє, що раніше наговорив дурниць, але не може прямо визнати це?

- Але потім же продовжив все одно писати те, що писав раніше, наскільки я знаю.

- На яких умовах твій кліп потрапив на М1? Тобі подзвонили?

- Я не знаю, моя задача - співати. Є команда, яка займається цим процесом, є продюсер кліпу. Я в це не втручаюся, особисто мені ніхто не дзвонить.

- Пам'ятаю, ще на "Х-Факторі" ти говорив, що MELOVIN це певна маска, яку ти одягаєш, так як сам Костя Бочаров досить вразлива людина...

- Немає ніякої вже маски, слава Богу.

- Що ти маєш на увазі?

- Просто немає ніякої маски. MELOVIN - не маска, це не хтось інший, це все я. Просто давно хотів придумати собі інше ім'я, яке буде позиціонувати мене в Європі, наприклад, з музикою і з усім іншим. Костя Бочаров - нудно, це в паспорті. MELOVIN - для батьків та для друзів, які називають мене Мел, і мало хто називає мене Костею.

- Окей, а як щодо твоєї вразливості?

- Я взагалі вважаю, що зараз важко мене прокусити.

- Що так загартувало тебе?

- Та навіть ці коментарі в Інтернеті...

- Тобто ти все-таки стежив за ними?

- Ну все одно ж десь в стрічці так миготить. Але я намагаюся звертати увагу на коментарі людей, які домоглися більшого, ніж я. До них хочеться тягнутися.

- До кого ти тягнешся?

- До успішних людей.

- Наприклад?

- Мої друзі, вони успішніші, ніж я.

- Ти до них прислухаєшся?

- До порад від педагога з вокалу, від своєї команди, яка працює над проектом - так.

- А що ти думаєш про українських музичних критиків?

- Я взагалі вважаю, що критики - це люди, у яких в житті щось не вийшло. Ну це правда, я б ніколи не був критиком.

- Ну але ж критики не завжди критикують, частіше оцінюють.

- Що таке взагалі професія критик? Хто взагалі це придумав? А хто йому сказав, що він може оцінювати щось? Ну хто? Сам про себе вигадав "я буду музичним критиком". Ну критикуй собі. Головне, що себе ніхто з них не критикує.

- Ти не цікавився навіть реакцією України після виступу в другому півфіналі?

- Ні, часу не було. Я не встигав навіть вийти прогулятися, щоб трохи перезавантажитися. Може, хлопці з команди щось читали.

- І вони тобі не розповідали, що відбувається в соцмережах?

- Ні, я б їх стукнув, якщо б вони це розповідали (сміється). Навіщо мені це треба? Щоб себе зайвий раз засмучувати? Вони оберігають мене від усього поганого, адже моє завдання - вийти і заспівати. А якщо вантажити мене напередодні поганими новинами - це може відбитися на виступі.

- Відео твого виступу потрапило до топів YouTube. На твою сторону встали навіть хлопці, які активно топили за TAYANNA...

- Я радий.

- Після цього заговорили про те, що MELOVIN зумів об'єднати українців, що нікого так не підтримували на "Євробаченні" з українських артистів. Ти відчував щось таке?

- Це дуже приємно. По суті це моя мета об'єднувати людей. Музикою.

- Давай так, три головних відкриття для тебе за підсумками участі в "Євробаченні".

- Перше - те, що жоден критик і жоден суддя не прийде до тебе на концерт, а прийде глядач, заради якого ти живеш, працюєш, не спиш ночами, пишеш музику. Друге - океан, який я вперше побачив у своєму житті. Це щось неосяжне, дивне, що лякає, і одночасно чарівне. Третє - любов, яку я отримав, тому що я не очікував її в такому масштабі.

- Ти маєш на увазі любов аудиторії?

- Так. Я не очікував такої реакції по "Євробаченню" від України. Я дуже боявся розчарувати всіх. І вважаю, що цей страх не став реальністю. Я ніколи не філонив. Не люблю халтурити, тому на "Євробачення" була робота щогодини, кожні п'ять хвилин, кожну секунду. Пишаюся всією командою.

- Повернемося до моменту оголошення оцінок, ви сиділи всією командою перед ведучими. Що ти відчував у той момент? Не було якогось розчарування, злості, збентеження від того, що взагалі відбувається?

- Було, звичайно. З бек-вокалу хтось сидів і плакав прямо там. Я потім теж плакав гримерці, тому що ми не зрозуміли ситуації, вона була дуже дивна. В якійсь мірі це все мені здалося абсурдним, і я навіть говорю не про себе, а про інших учасників. Кілька неймовірних артистів, це я не про себе кажу взагалі, виявилися внизу підсумкової таблиці. Франція, Болгарія, Норвегія... у них невисокі місця. Вони могли зайняти високу позицію, і плювати в цьому випадку на мене. Ті, хто мені сподобався, не пройшли, це сумно.

- Наскільки ти згоден з тією думкою, що цього року не могла перемогти пісня лірична, смислова?

- Ні, це ми звикли, що якщо пісня весела, то безглузда. Насправді навіть у Нетти в пісні є величезний сенс. Хтось починає кривити душею, мовляв, "Ні про що". Мені теж сказали, що у мене пісня ні про що.

- У новинах був витяг з твого коментаря на "Лізі Зірок", там ти сказав, що подорослішав і зрозумів, що на "Євробаченні" є місце для політики. Що ти мав на увазі?

- Я не хочу нікого звинувачувати і махати кулаками після бійки. Але не буду заперечувати, що на конкурсі присутні політичні аспекти. Вони впливають на те, яка країна кому який бал віддає.

А так це геніальний конкурс, не знаю, чому всі так драматизують, що він несправедливий... Так драматизують, ну от ніби пам'ятник ще треба поставити артистові, який там був. До біса пам'ятники! Відмінний конкурс, працюєш собі - працюй! Співай, кайфуй! Відмінне місце, де завжди можна познайомитися з іншими артистами і розширити свою аудиторію.

- Найцікавіші люди яких ти зустрів?

- Жан Поль Готьє.

- Чи вдалося поспілкуватися?

- Так, він сказав, що йому дуже сподобалася постановка, те, як я повстаю з рояля, і сама постановка взагалі. Було дуже приємно чути.

- Окей, які плани далі?

- Тур. Зараз тур по Україні, по мільйонниками: Київ, Одеса, Львів, Харків, Дніпро... Я шалено чекаю вже концертів.

- Давай не будемо заглиблюватися у цифри, але скажімо так, гонорари твої злетіли після "Євробачення"?

- У будь-якому випадку, вони ніколи не були у мене маленькими. Але так, ціна трохи піднялася.

- В два рази? В три?

- Не знаю, я за концерти не домовляюся.

- Я пам'ятаю, що у тебе немає продюсера.

- І ніколи не буде, слава Богу. Якщо колись і буде, може, мені трапиться неймовірно крута і талановита людина, але зараз не хочу.

- Тобі надходили пропозиції, головна причина по якій ти відмовляв продюсерам?

- Хочу в майбутньому бути продюсером, а для цього мені потрібно пізнати все, самостійно набити шишки.

- В Україні бізнес ділиться на окремі тусовки, ти ж сам по собі...

- У мене тусовка Big House Melovin.

- Тобто ти плануєш одного разу теж вийти на якусь окрему велику тусовку?

- Так, я не люблю ось це все, я не люблю лицемірства, коли говорять "Боже, ти такий неймовірно талановитий, який ти класний", а потім паскудять за спиною. Для мене головне це відкритість, в шоу-бізнесі чесності дуже мало, тому я не люблю ніякі тусовки.

- Чи замислювався ти про те, що ти тепер частина історії, як мінімум частина історії України на "Євробаченні". Як тобі це?

- Ні, я не думав про це. Я в будь-якому випадку пишу свою історію як пише її кожна людина, і я не замислююся про те, що я десь там увійшов в історію, ні. Я взагалі ще нікуди не увійшов, почекайте, ну я заради цього живу. Потрібно створювати свою історію і бути режисером свого життя.