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Медовий місяць Тодоренко і Топалова: з'ясувалося, де і за скільки вони відпочивають

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3 липня у Сорренто, Італія, відбулося весілля української ведучої Регіни Тодоренко та російського співака Влада Топалова. За кілька днів після весільної церемонії вони вирушили на медовий місяць у Грецію.

OBOZREVATEL порахував, скільки може коштувати люксовий відпочинок молодят.

Зіркова пара відпочиває у готельному номері п'ятизіркового готелю Aldemar Royal Mare з персональним басейном у невеликому курортному містечку Аніссарас.

Доба відпочинку у люксі з вітальнею та персональним басейном з напівморською водою коштувала молодятам приблизно 26 тисяч гривень. Тиждень проживання в таких умовах коштував парі 200 тисяч гривень.

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На курорті є відомий спа-центр, тенісний клуб Aldemar, тренажерний зал і широкий вибір об'єктів для відпочинку і спорту.

У соціальній мережі Тодоренко з'явилися insta-сторі, в яких ведуча показала початок своїх романтичних канікул з коханим. Зіркові батьки взяли з собою на відпочинок сина Майкла.

Медовий місяць Тодоренко і Топалова: з'ясувалося, де і за скільки вони відпочивають

booking.com

Медовий місяць Тодоренко і Топалова: з'ясувалося, де і за скільки вони відпочивають

booking.com

Медовий місяць Тодоренко і Топалова: з'ясувалося, де і за скільки вони відпочивають

booking.com

Медовий місяць Тодоренко і Топалова: з'ясувалося, де і за скільки вони відпочивають

booking.com

Медовий місяць Тодоренко і Топалова: з'ясувалося, де і за скільки вони відпочивають

booking.com

Медовий місяць Тодоренко і Топалова: з'ясувалося, де і за скільки вони відпочивають

booking.com

Медовий місяць Тодоренко і Топалова: з'ясувалося, де і за скільки вони відпочивають

booking.com

Медовий місяць Тодоренко і Топалова: з'ясувалося, де і за скільки вони відпочивають

booking.com

Нагадаємо, що на святковий захід подружжя витратило близько 7 мільйонів рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Влад Топалов Регіна Тодоренко
Місце
Греція
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