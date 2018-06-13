Maruv & Boosin - Drunk Groove

Мaruv & Boosin - електронний дует з України. Вокалістка Анна Корсун пише і виконує пісні англійською та російською. За останні 5 років команда поміняла кілька колективів, але з появою Мaruv - вималювалася концепція творчості.

Перший альбом "Stories", до якого увійшли треки на трьох мовах, випустили в 2017 році. Після цього Анна Корсун познайомилася з гітаристом Михайлом. Спільно вони створили власний лейбл - Zori Sound, а пізніше виявили, що їхні голоси дивним чином поєднуються.

Трек "Drunk Groove" вистрілив настільки далеко, що потрапив в чарти навіть за кордоном.

Послухати Мaruv & Boosin онлайн можна на Radio.Обозреватель.