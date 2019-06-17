Українська співачка Світлана Лобода (LOBODA), яка живе і працює в РФ, вперше прокоментувала скандал, що трапився між нею і Сергієм Лазарєвим на "Премії Муз-ТВ" 10 червня.

Лобода відзначила, що всі люди різні і іноді поводяться дивно, як і Лазарєв. Про це вона повідомила під час прямого ефіру у своєму акаунті в Instagram, відповівши на питання одного з шанувальників на цю тему.

Вона попросила Лазарева самостійно розповісти про те, що трапилося.

"Що у мене сталося Лазарєвим? Ой, а нехай він розповість, – сказала співачка з серйозним виразом обличчя, – Люди такі дивні і часом так дивно поводяться...".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергію Лазарєву не сподобалося, що Лобода на "Премії Муз-ТВ" виконала шість композицій поспіль, тоді як він сам не зміг виступити з технічних причин. Співак жорстко висловився на її адресу і нібито підмовив колег піти із залу під час її виступу.

Пізніше Лазарєв став заперечувати, що у нього стався конфлікт з колегою, висміюючи публікації на цю тему.

У свою чергу Світлана Лобода взагалі відмовлялася коментувати те, що трапилося. Загальні друзі артистів в цей час активно обговорювали деталі інциденту.

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