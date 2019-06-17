Українська співачка Світлана Лобода (LOBODA), яка живе і працює в РФ, вперше прокоментувала скандал, що трапився між нею і Сергієм Лазарєвим на "Премії Муз-ТВ" 10 червня.
Лобода відзначила, що всі люди різні і іноді поводяться дивно, як і Лазарєв. Про це вона повідомила під час прямого ефіру у своєму акаунті в Instagram, відповівши на питання одного з шанувальників на цю тему.
Вона попросила Лазарева самостійно розповісти про те, що трапилося.
"Що у мене сталося Лазарєвим? Ой, а нехай він розповість, – сказала співачка з серйозним виразом обличчя, – Люди такі дивні і часом так дивно поводяться...".
Світлана Лобода @lobodaofficial вперше відреагувала на скандал, що трапився між нею і Сергієм Лазарєвим @lazarevsergey на "Премії Муз-ТВ", про який першим повідомив Super. Під час прямого ефіру у своєму акаунті в соціальній мережі Лобода зачитала чергове запитання від передплатника на цю тему: "Що у мене сталося Лазарєвим? Ой, а нехай він розповість. Люди такі дивні і часом так дивно поводяться ..." ⠀ Нагадаємо, що в цьому році премія завершилася сваркою: за словами очевидців, переможець номінації "Кращий музичний альбом" підійшов до власниці титулу "Співачка року" з претензією: Сергій був незадоволений тим, що Лободу призначили хедлайнером церемонії, віддавши право виконати сет з 6 пісень. Свідки розповідають, що своє обурення Лазарєв супроводжував нецензурною лайкою. Пізніше співак повністю заперечував інцидент в своїх соціальних мережах. ⠀ На чиїй ви стороні? # скандали # светланалобода # сергейлазарев
Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергію Лазарєву не сподобалося, що Лобода на "Премії Муз-ТВ" виконала шість композицій поспіль, тоді як він сам не зміг виступити з технічних причин. Співак жорстко висловився на її адресу і нібито підмовив колег піти із залу під час її виступу.
Пізніше Лазарєв став заперечувати, що у нього стався конфлікт з колегою, висміюючи публікації на цю тему.
У свою чергу Світлана Лобода взагалі відмовлялася коментувати те, що трапилося. Загальні друзі артистів в цей час активно обговорювали деталі інциденту.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!