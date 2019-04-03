Лорак заінтригувала фанів заявою про настання "нового життя"

Співачка Ані Лорак заінтригувала своїх шанувальників повідомленням про те, що незабаром у неї почнеться "нове життя".
Про це Лорак написала на своїй сторінці в Instagram. Таким чином артистка анонсувала вихід нової пісні (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).
"Два тижні до... Нового життя. Я тебе чекала", — написала Ані.
Скріншот із відео
Instagram @anilorak
Презентація композиції під назвою "Я тебя ждала" запланована на вівторок, 16 квітня. До анонсу співачка прикріпила короткий спокусливий ролик, де демонструє оголені плечі, з яких пікантно спадає біла накидка.
Нагадаємо, останньою піснею, яку презентувала Ані Лорак, стала композиція "Сон", котру багато фанів порахували біографічною. Трек вийшов після сімейної драми з чоловіком Лорак Муратом, який до цього публічно зрадив її. Наразі артистка розлучена і самостійно виховує доньку.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ані Лорак зі скандалом розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиоглу, з яким прожила майже 10 років у шлюбі.
Причиною розриву стосунків стала зрада Мурата, яка потрапила на відео з молодою моделлю Яною Бєляєвою.
Інформація про те, що співачка вирішила розлучитися, з'явилася у жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
Брат співачки розповів подробиці, уточнивши, що дочка Софія після розлучення повинна залишитися з матір'ю.
Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!