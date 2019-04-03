Лорак заінтригувала фанів заявою про настання "нового життя"

Співачка Ані Лорак заінтригувала своїх шанувальників повідомленням про те, що незабаром у неї почнеться "нове життя".

Про це Лорак написала на своїй сторінці в Instagram. Таким чином артистка анонсувала вихід нової пісні (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

"Два тижні до... Нового життя. Я тебе чекала", — написала Ані.

Скріншот із відео Instagram @anilorak

Презентація композиції під назвою "Я тебя ждала" запланована на вівторок, 16 квітня. До анонсу співачка прикріпила короткий спокусливий ролик, де демонструє оголені плечі, з яких пікантно спадає біла накидка.

Нагадаємо, останньою піснею, яку презентувала Ані Лорак, стала композиція "Сон", котру багато фанів порахували біографічною. Трек вийшов після сімейної драми з чоловіком Лорак Муратом, який до цього публічно зрадив її. Наразі артистка розлучена і самостійно виховує доньку.

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