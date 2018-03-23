Лобода взяла участь в створенні російського фільму

Скандальна українська співачка Світлана Лобода записала саундтрек для російського фільму.

Картина "Гоголь. Вій" вийде в прокат в Росії вже 5 квітня 2018 року. Лобода заспівала головний трек для фільму під назвою "Лети", про що повідомила в своєму Instagram-акаунті (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

"Скоро.... Наш новий саундтрек "Лети" до фільму "Вій" у всіх кінотеатрах країни", - написала в соціальній мережі Лобода, очевидно маючи на увазі кінотеатри в Росії.

Світлана Лобода Instagram @lobodaofficial

Більшість шанувальників Світлани зазначили, що дуже чекають і прем'єри фільму, і презентації повної версії її пісні (зараз в мережі доступний тільки фрагмент треку). Однак, знайшлися і ті, хто не був у захваті від цієї новини.

"Не дуже пісня", - висловилися деякі коментатори.

"Щось всі пісні пішли на один мотив", - невдоволено зазначили підписники Світлани.

Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 22 Мар 2018 о 12:20 PDT

Як повідомляв "Обозреватель", популярна виконавиця Світлана Лобода готується вдруге стати матір'ю. Артистка поїхала в США, де і планує народити дитину.