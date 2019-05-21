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Лобода таємно втекла з Росії в Україну: що трапилося

13.4тЧитати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, раптово повернулася в Україну.

Про це свідчать знімки її друга, відомого українського стиліста грузинського походження Бічолли Тетрадзе. Раніше Світлана опублікувала спільний знімок з ним на особистій сторінці в Instagram, при цьому вона не вказала геолокацію.

Тетрадзе також поділився фото в тому самому образі — яскраво-синій перуці і сорочці з цікавим принтом. Він зазначив, що фото було зроблене саме в українській столиці. Відповідно, Лобода в цей день перебувала з ним.

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Публікація співачки викликала непідробний інтерес у її фанатів. Фоловери почали активно обговорювати знімок Лободи і висловлювати свої здогадки щодо приводу вечірки, оскільки на фото парочка весело проводила час, насолоджуючись шампанським.

Лобода таємно втекла з Росії в Україну: що трапилося

Лобода таємно втекла з Росії в Україну: що трапилося

Лобода таємно втекла з Росії в Україну: що трапилося

Лобода таємно втекла з Росії в Україну: що трапилося

Лобода таємно втекла з Росії в Україну: що трапилося

Лобода таємно втекла з Росії в Україну: що трапилося

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світлану Лободу запідозрили в романі з Бічоллою. Артистка заінтригувала фанатів спільним знімком зі стилістом. Зі свого боку стиліст на особистій сторінці також запостив декілька цікавих знімків із Лободою, і під одним із них висловився, що вони "щасливі разом".

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Особа
Світлана Лобода (LOBODA)
Теги
зіркишоу-бизнес
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
фу как эту суку ботоксную пустили в страну,мразь кокошная
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