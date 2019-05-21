Лобода таємно втекла з Росії в Україну: що трапилося

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, раптово повернулася в Україну.
Про це свідчать знімки її друга, відомого українського стиліста грузинського походження Бічолли Тетрадзе. Раніше Світлана опублікувала спільний знімок з ним на особистій сторінці в Instagram, при цьому вона не вказала геолокацію.
Тетрадзе також поділився фото в тому самому образі — яскраво-синій перуці і сорочці з цікавим принтом. Він зазначив, що фото було зроблене саме в українській столиці. Відповідно, Лобода в цей день перебувала з ним.
it's Kiev baby! 😜🤪🥰 ♥ ️🚀🥳 #Kiev #Ukraine #BestTime #BestLife #CoolBaby #LifeIsAmazing #LoveLife #LOVE
Публікація співачки викликала непідробний інтерес у її фанатів. Фоловери почали активно обговорювати знімок Лободи і висловлювати свої здогадки щодо приводу вечірки, оскільки на фото парочка весело проводила час, насолоджуючись шампанським.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Світлану Лободу запідозрили в романі з Бічоллою. Артистка заінтригувала фанатів спільним знімком зі стилістом. Зі свого боку стиліст на особистій сторінці також запостив декілька цікавих знімків із Лободою, і під одним із них висловився, що вони "щасливі разом".
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