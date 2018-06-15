Лобода оголосила про "повернення" до України

Опальна українська співачка Світлана Лобода, очевидно, після того, як оголосила новий тур по Росії і Туреччини, не включивши до нього Україну, оголосила своїм фанам, що "повернеться" до рідної країни.

На особистій сторінці в Instagram артистка розмістила епізод свого кліпу до пісні "Случайная", зазначивши при цьому пост хештегом #україна #миповернемося.

"Була в нашому житті історія, інсценована одним телевізійним каналом. Важкий був час, але життя все розставило по своїх місцях...", - прокоментувала свій пост Лобода.

Судячи з усього, артистка згадала скандал з телеканалом "1+1" в березні 2017 року, тоді журналісти проводили зйомки біля будинку Світлани Лободи для проекту "Українські сенсації". Помітивши знімальну групу, дві машини охорони співачки заблокували репортерів і відібрали камери, пригрозивши зброєю.

Незабаром після цього Світлана Лобода випустила кліп до пісні "Випадкова", в якій показала сюжет з журналістом-нападником, а також вирушила до Москви на передачу "Пусть говорят" з Андрієм Малаховим, де розповіла про зухвалість українських ЗМІ. При цьому артистка охоче показала свій будинок журналістам з РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світлана Лобода відповіла на питання про батька другої дитини.