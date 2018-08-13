"Крим - Україна! Горіти вам у пеклі": Приходько обурила відома соцмережа

Адміністрація соціальної мережі Instagram видалила пост української співачки Анастасії Приходько, в якому артистка та волонтер поділилася спогадами про Крим, а також заявила про неминучу розплату, яка чекає на винуватців анексії та війни на території України. Про це знаменитість написала на особистій сторінці у Facebook, знову звернувшись до представників соцмережі та росіян.

"Крим це Україна! Запам'ятайте це, російські виро*ки! І хто прийде на нашу землю, горіти вам у пеклі вічність! Instagram видалив мій пост про дитинство і спогади, які пов'язані з Кримом! Я писала про те, що дуже сумую, що вперше у 13 років побачила море, перший сольний концерт був у залі "Ювілейний" у Ялті, вперше каталася на водному мотоциклі і на власні очі бачила анексію!" - розповіла Приходько, додавши до посту скрін повідомлення про видалення публікації.

"Зараз я за 200 км від Криму, і син вперше побачив українське море, і радів, як я у свої 13, тільки ще більш емоційно! На жаль, я поки не можу його познайомити із Кримом, але все зміниться, і я в цьому впевнена! А наостанок я написала про виро*ків! А Instagram взяв і видалив це... Незважаючи на цю ситуацію, я ще раз пояснюю... За Донбас, Луганськ і Крим горіти вам у пеклі вічність! Виро*ки", - додала вона.

Зі свого боку адміністрація Instagram вказала, що пост артистки був видалений за "ворожі висловлювання та символи", які суперечать політиці соцмережі. Подібні пости загрожують актрисі тимчасовим обмеженням доступу до її акаунту, можливо, навіть блокуванням.

Підтримкою своїх фоловерів артистка заручилася у Facebook.

"Все по ділу сказала", "Ось чому я вас люблю, так тримати", - написали у коментарях під постом Приходько.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Анастасія Приходько, яка раніше заявила, що шляхом обману опинилася у політичному промо-ролику Петра Порошенка, зажадала через суд від команди гаранта понад 500 тис. гривень компенсації.