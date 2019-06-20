"Краще віддам тваринам": Алібасов серйозно поскандалив із сином після отруєння

Російський продюсер Барі Алібасов, який нещодавно отруївся рідиною для прочищення труб "Кріт", серйозно поскандалив зі своїм єдиним сином Барі-молодшим. Він звинуватив спадкоємця в тому, що той наживався на його трагедії.

Через конфлікт Алібасов-старший позбавив сина спадщини і заявив, що краще своє майно віддасть у притулки для тварин, пише "Комсомольская правда".

Барі Алібасов із сином Журнал "Домашний Очаг"

Раніше, ще лежачи в лікарні, Алібасов переписав заповіт, згідно з яким його синові мало дістатися розкішне житло батька на Мерзляківському провулку Москви: дев'ятикімнатні апартаменти площею 220 кв. м і дві менші квартири – по 100 квадратів. Вартість нерухомості, за чутками, перевищує 10 мільйонів доларів.

"Я знаю, що мій син намагається заробити на моїй хворобі. Ну і нехай заробляє. Я йому сказав вчора, що позбавляю його усієї спадщини. Краще віддам тваринам у притулки", – розповів продюсер.

Барі Алібасов із сином у лікарні після отруєння Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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