"Краще віддам тваринам": Алібасов серйозно поскандалив із сином після отруєння

Російський продюсер Барі Алібасов, який нещодавно отруївся рідиною для прочищення труб "Кріт", серйозно поскандалив зі своїм єдиним сином Барі-молодшим. Він звинуватив спадкоємця в тому, що той наживався на його трагедії.
Через конфлікт Алібасов-старший позбавив сина спадщини і заявив, що краще своє майно віддасть у притулки для тварин, пише "Комсомольская правда".
Барі Алібасов із сином
Журнал "Домашний Очаг"
Раніше, ще лежачи в лікарні, Алібасов переписав заповіт, згідно з яким його синові мало дістатися розкішне житло батька на Мерзляківському провулку Москви: дев'ятикімнатні апартаменти площею 220 кв. м і дві менші квартири – по 100 квадратів. Вартість нерухомості, за чутками, перевищує 10 мільйонів доларів.
"Я знаю, що мій син намагається заробити на моїй хворобі. Ну і нехай заробляє. Я йому сказав вчора, що позбавляю його усієї спадщини. Краще віддам тваринам у притулки", – розповів продюсер.
Барі Алібасов із сином у лікарні після отруєння
Комсомольська правда
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У вівторок, 4 червня, російський продюсер Барі Алібасов отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували в Москві.
Через четвертий ступінь опіку шлунка музиканту потрібне тривале лікування.
У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що Алібасов помер в інституті імені Скліфосовського у Москві, проте пізніше її спростували.
Музикант потребує операції на шлунку, але поки хірургічне втручання неможливе.
Пізніше з'явилася інформація, що в Алібасова відкрилася внутрішня кровотеча.
Алібасов-молодший розповів, що опіки незагойні, а це серйозно ускладнило ситуацію.
Водночас сестра продюсера вважає, що його отруїв навмисно хтось із членів сім'ї його дружини.
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