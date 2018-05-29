УкрEngРус
Реєстрація
СпортLady

Конфуз з Гребенщиковим і поліцією розсмішив мережу

Читати новину російською

Мережу облетів ролик конфузу, який стався у Санкт-Петербурзі під час вуличного концерту гурту "Акваріум".

Після виступу лідер колективу Борис Гребенщиков підійшов до стажиста місцевої поліції, потиснув хлопцеві руку і подякував за охорону порядку. Той не тільки не впізнав виконавця, а й поцікавився, "що за гурт" виступав на Невському проспекті.

"Акваріум", - відповів Гребенщиков стажисту, який не відірвав очей від мобільного.

Новини
Після скандалу з Кримом Гребенщиков зібрався виступити у Києві

У мережі посміялися над героєм ролика.

"Покоління Тіматі", - зіронізував в коментарях щодо стажиста поліції.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, лідер гурту "Акваріум" Борис Гребенщиков заявив про готовність виступати в Криму і на Донбасі.

Особа
Борис Гребенщиков
Місце
РосіяСанкт-Петербург
Об'єкт
Youtube
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги