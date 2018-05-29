Конфуз з Гребенщиковим і поліцією розсмішив мережу

Мережу облетів ролик конфузу, який стався у Санкт-Петербурзі під час вуличного концерту гурту "Акваріум".
Після виступу лідер колективу Борис Гребенщиков підійшов до стажиста місцевої поліції, потиснув хлопцеві руку і подякував за охорону порядку. Той не тільки не впізнав виконавця, а й поцікавився, "що за гурт" виступав на Невському проспекті.
"Акваріум", - відповів Гребенщиков стажисту, який не відірвав очей від мобільного.
У мережі посміялися над героєм ролика.
"Покоління Тіматі", - зіронізував в коментарях щодо стажиста поліції.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, лідер гурту "Акваріум" Борис Гребенщиков заявив про готовність виступати в Криму і на Донбасі.