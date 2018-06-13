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Кліп Onuka позмагається за нагороду іменитого фестивалю в Берліні

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Кліп українського проекту Onuka до пісні "Vidlik" увійшов до конкурсної програми Berlin Fashion Film Festival - одного з головних фестивалів фешн-фільмів.

Згідно з інформацією на сторінці гурту у Facebook, відео позмагається з іншими учасниками фестивалю відразу в чотирьох категоріях - "Краще музичне відео", "Кращий новий артист", "Художник-постановник" і "Стайлінг".

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Лідер гурту Ната Жижченко подякувала у соцмережі всім, хто доклав руку до створення ролика. Його режисером виступила Ганна Бурячкова, над стилем і образами учасників працювала команда Patoka Studio на чолі з Лесею Патокою.

На даний момент відомо, що переможців фестивалю в Берліні оголосять 12 і 13 липня.

Читайте також на OBOZREVATEL про перезентаціі новинок Onuka в київській підземці.

Особи
ONUKAНата Жижченко
Об'єкт
музика
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