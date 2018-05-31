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Мухарський: Київ - більша Європа, ніж ті Афіни

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У середу, 30 травня, в Києві стартував VІII міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал", який триватиме до 3 червня включно. У заході взяли участь близько 200 українських письменників і понад 150 видавництв. Серед авторів у ці дні можна зустріти актора і письменника Антіна Мухарського (Ореста Лютого), який нещодавно покинув Україну і мав намір просити політичного притулку в Греції.

У короткій розмові з OBOZREVATEL артист розповів про тимчасове повернення до України, чи має намір повернутися додому назавжди і чому на батьківщині у нього зібралося чимало ворогів.

- Ви повернулися до України, але це...

- Тимчасово, так, на 10 днів.

- Тобто це просто в рамках фестивалю?

- Так, ми готували книгу, представляли її минулого року у Львові, а цього року дуже хотіли на "Арсенал" і, слава Богу, потрапили.

- Але ж від’їзд до Греції теж тимчасовий, наскільки розумію, коли плануєте повертатися до України?

- Коли міністр юстиції вибачиться за ту брехню і наклепи, які він ширить разом із своїм відомством і заступниками, буцімто я є злісним аліментщиком і боржником. У мене немає ні боргів, нічого, але проросійські ЗМІ розносять цю брєдятіну, от я і повернувся як раз, щоб дати адекватним людям зрозуміти, що варто тільки зазирнути у список боржників, мене ви там не знайдете.

Це також і повернення з метою викрити у брехні ті ЗМІ, які ширять наклепи і неправдиву інформацію.

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Чому Антін Мухарський просить політичного притулку в Європі?

- В чому, на вашу думку, їх інтерес поширювати її?

- Вчора ми дізналися про вбивство Аркадія Бабченка(розмова відбувалася 30 травня, до брифінгу СБУ, де стало відомо, що журналіст живий - Ред.), людини, яку я дуже шанував, на жаль, не був з ним знайомий особисто, але читав і перепощував. З кожною персоною, яка бореться проти путінської імперії, так чи інакше теж борються і знищують різними шляхами. Я не виключаю, що вся ця травля веде до певних персон, не назву імен, бо не володію цією інформацією, але те, що у мене є багато ворогів серед колишньої влади і проросійських ЗМІ у цій країні - це однозначно.

Тому це замовні кампанії по знищенню репутації. Уявляєте, як приємно розганяти інформацію, що "Орест Лютый, националист и злостный алиментщик удирает от жены с детьми". Це ж для них як бальзам на рану. Але х*р! Я ще, слава Богу… скільки дасть, стільки буду боротися, я не відступаю від своїх принципів. Буду боротися всіма можливими методами і викривати цю хр*нь, яка зараз розцвіла у нас ще більш буйним цвітом, бо відчувають, що вони безнаказані. Ніхто цим не займається, а я буду. Особисто.

"Це він?" - запитав чоловік, вказуючи дружині на Мухарського. - "Почекай, хочу потиснути йому руку".

- Як будете діяти?

- Творчо. Зброя - ось вона (показує ручку - Ред.). Це фігурально, а так це ноутбук. Дуже сподіваюся, що восени вийде новий роман, який називається "I am not Russia", де якраз показано шлях, як радянська людина перетворюється на українця, і завдяки чому це відбувається. Завдяки яким історичним подіям, завдяки спілкуванню з людьми вона починає формувати себе як українця. Я вважаю це своєю місією, своєю зброєю. Це голосно звучить, але мені це вдається найкраще, приносить задоволення. Якщо це ще й знаходить якийсь суспільний відгук - взагалі прекрасно.

- Отримуєте фідбек від українців?

- Дуже сильний.

- В чому це проявляється?

- Спілкування. От всі ці чотири дні ми будемо знайомитися спілкуватися, читачів у нас достатньо, щоб усі ці дні рот не закривався. Приходять знайомі по Фейсбуку, приходять читачі, розпитують, цікавляться. От таке живе спілкування - воно найцінніше, обожнюю ці дні фестивалів у Львові та Києві, це як свято.

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- Що презентуєте на "Арсеналі"? Пам’ятаю, йшла мова про диск еротично-романтичних пісень.

- Є книга-новинка на "Арсеналі", це "Національна ідея модерної України" - 30 інтерв’ю з видатними українцями. А диск - це старий матеріал, пісні, написані ще у 90-х, вирішив його нарешті видати (посміхається).

"Антіне, хочу з вами сфотографуватися", - вигукнула позаду жінка. - "Дякую за вашу позицію і за все, що ви робите".

- Як вас прийняла Греція? Наскільки комфортно було там опинитися?

- Оскільки ми жили далеко від міста, це було свого роду анахоретство, я писав роман. Відчувається по всьому, що Греція перебуває в кризі. Дуже поширені усілякі "лівацькі" рухи, комуністичні і так далі. Дуже добрі люди навкруги, але працювати не люблять, заробляють значно менше, ніж у Євросоюзі. Київ навіть більша Європа, ніж ті Афіни.

- За якими ознаками?

- Бачиш на вулицях купи сирійських біженців, купи циган, не прибрано, відчувається те, про що писав Шпенглер - занепад Європи. Якщо якісь там німецькі, австрійські, польські міста тримаються, то у Франції, Італії, Греції велика кількість мігрантів, бачиш розписані шедеври архітектури якимись графіті, бачиш неспроможність влади відбудовувати, окультурювати пам’ятки старовини... Європа, на жаль, переживає зараз не найкращі часи.

Автор
Юрій СомовЮрій Сомов
Особи
Антін МухарськийОрест Лютий
Місце
УкраїнаКиїв
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