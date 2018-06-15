Кайлі Міноуг у сукні з глибоким декольте зустрілася з принцом Вільямом

50-річна австралійська співачка Кайлі Міноуг стала почесною гостею благодійного вечора онкологічного фонду Royal Marsden NHS Foundation Trust, який пройшов в Букінгемському палаці.
Кайлі привітав особисто принц Вільям, який є президентом фонду. Для заходу артистка обрала сукню сріблястого кольору з невеликим шлейфом і глибоким декольте.
Кайлі Міноуг і принц Вільям
Фото: Getty
Kylie Minogue at The Royal Marsden Trust Reception at Buckingham Palace in London 🇬🇧 yesterday 💛 Outfit 👌 #kylielovers #kylieminogue #lovers #gayicon #princessofpop #minogueworld #kylieforever #kyliefashion #kyliestyle #kylieshowgirl #celebrity # km30 #kyliepower #kyliephotos #KylieMinogueGolden # fanclubspain #Golden #thereisonekylieonly # f4f # follow4follow #pop
У 2005 році у Міноуг був діагностований рак молочної залози, але після курсу хіміотерапії і часткової мастектомії вона змогла його перемогти.
Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Ріанна продемонструвала сміливий образ на червоній доріжці . Виконавиця вибрала наряд з пікантним вирізом, що нагадує золоту фольгу від Poiret.