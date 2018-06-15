Кайлі Міноуг у сукні з глибоким декольте зустрілася з принцом Вільямом

50-річна австралійська співачка Кайлі Міноуг стала почесною гостею благодійного вечора онкологічного фонду Royal Marsden NHS Foundation Trust, який пройшов в Букінгемському палаці.

Кайлі привітав особисто принц Вільям, який є президентом фонду. Для заходу артистка обрала сукню сріблястого кольору з невеликим шлейфом і глибоким декольте.

Кайлі Міноуг і принц Вільям Фото: Getty

У 2005 році у Міноуг був діагностований рак молочної залози, але після курсу хіміотерапії і часткової мастектомії вона змогла його перемогти.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Ріанна продемонструвала сміливий образ на червоній доріжці . Виконавиця вибрала наряд з пікантним вирізом, що нагадує золоту фольгу від Poiret.