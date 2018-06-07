Ірина Білик вразила новим іміджем

Співачка Ірина Білик здивувала зміною іміджу. Артистка, яка довгий час була блондинкою, пофарбувала волосся в рудий колір.

Для концерту "Велике весілля" Білик обрала джинсову міні-спідницю і куртку кислотного кольору.

Свій яскравий образ артистка доповнила білими чобітьми. На сторінці програми "Світське життя" в Instagram з'явилося фото Ірини в компанії ведучої Катерини Осадчої.

Ірина Білик Фото: www.facebook.com/pg/Marengotimetogo/photos

Ірина Білик Фото: www.instagram.com/bilyk_iryna

Катерина Осадча та Ірина Білик Фото: instagram.com/svitsketv

"На Шрека схожа", "Так, Білик вже не та", "Так, я її пластикове обличчя впізнаю, в якому б образі вона не була", "Напевно, з нею посварилися всі стилісти країни", "Невже вона дійсно руда. це просто жах ","Не впізнала. Ринопластика не вдалася ","Нічого від Ірини Білик вже не залишилося, пора зупинитися", "Який кошмар, що вона творить з собою? ", - коментують користувачі.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Ірина Білик рада виховувати двох дітей, проте при цьому артистка зізнається, що зовсім могла не стати матір'ю .