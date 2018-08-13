"Їй все дала Росія": заборонений в Україні співак напав на Вайкуле через Крим

Заборонений в Україні російський співак Олег Газманов розкритикував латвійську артистку Лайму Вайкуле через її різку позицію щодо Криму.

Так, Газманов назвав заяву своєї колеги Лайми щодо відмови відвідувати півострів "за будь-які гроші" негарною, зазначивши, що виконавиці все дала Росія. Про це пише РИА Новости.

Також співак додав, що не хотів обговорювати подібні теми, проте наразі музика не може відокремитися від політики.

Публікація від oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) 13 Авг 2018 у 4:18 PDT

"Я не хотів би обговорювати всі ці теми. З іншого боку, політика все одно навколо, і куди ти від неї не ховаєшся, все одно вона з тобою. У мене є чітка позиція з цього приводу, обговорювати слова Лайми я не збираюся... Принаймні, це було негарно. Якщо на Лайму тиснуть і вона, прикриваючись тим, що слабка жінка і повинна щось робити, ну Бог їй суддя. Їй, принаймні, Росія все дала", - зазначив Газманов.

Крім цього, за його словами, Крим є "важливим для РФ, оскільки там було пролито багато російської крові".

"Вона освічена жінка і будь-яка освічена людина, читаючи просто історію, розуміє, що таке Крим, що таке Севастополь, скільки там пролито російської крові. І нічого б не було, якби так огидно не чинили б із Кримом. Це волевиявлення всього народу повернутися до складу Росії", - додав скандальний артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лайма Вайкуле під час свого перебування в Одесі заявила, що, незважаючи на великі гонорари, не має наміру відвідувати анексований Росією Крим.

На її слова бурхливо відреагували колеги по сцені. Багато з них, наприклад знаменитий композитор Раймонд Паулс, підтримали висловлення Лайми щодо поїздок до окупованого Крим. Водночас знайшлися й ті, хто розкритикував артистку. Так, російський актор Станіслав Садальський відреагував на категоричну відмову Вайкуле їздити на гастролі до Криму, заявивши, що не збирається їздити в Україну, поки там "ображають росіян".