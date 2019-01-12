Хто вони і що співають? Головне про претендентів на Євробачення від України. Частина 2

В Україні оголосили повний список претендентів на участь в пісенному конкурсі Євробачення-2019. До Національного відбору залишається менше місяця і OBOZREVATEL продовжує знайомити читача з виконавцями і гуртами, які висловили бажання представляти країну в Ізраїлі.

Серед 16 конкурсантів знаходяться як доволі відомі імена, так і менш знайомі (поки) пересічному українцеві. У першій частині матеріалу ми вже розповідали про таких учасників Нацвідбору, як Braii, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, The Hypnotunez, LAUD, TAYANNA і Brunettes Shoot Blondes, настала черга другої вісімки.

VERA KEKELIA

Співачка VERA KEKELIA почала кар'єру в 2010 році, виходу на велику сцену передував вокальний телепроект "Суперзірка", в якому дівчина впевнено дійшла до фіналу. Пізніше артистка кілька років співала у складі поп-гурту "А.Р.М.И.Я.", у 2017-му взяла участь у проекті "Голос країни", де потрапила до команду Сергія Бабкіна.

Знайомою Віра може здатися і поціновувачам телевізійного гумору, адже брала участь в проекті "Жіночий Квартал" коміків студії "Кварталу 95". Свій перший сингл співачка випустила влітку 2018 року, сценічний досвід, вражаючі вокальні дані і романтичний образ стали ключами до успіху дівчини.

"ЦеШо"

Яскравий квінтет "ЦеШо", озброївшись духовими інструментами, ударними та контрабасом, стане ще одним конкурентом енергійним і дуже цікавим для візуального сприйняття Freedom jazz та The Hypnotunez.

Гурт зібрався у 2017 році як театральний проект Влада Троїцького, засновника Гогольфесту, театру Дах, а також ідеолога відомих проектів "ДахаБраха" і Dakh Daughters. До складу "ЦеШо" увійшли барабанщик і чотири дівчини, які взяли на себе акордеон, віолончель, контрабас, гармоніку, саксофон і масу дрібних брязкалець. Найчастіше команду представляють як "лялькове соціальне кабаре", і участь колективу в Національному відборі - це ще один яскравий перформанс, який неодмінно порадує глядачів не тільки звуком, а й картинкою.

Ivan NAVI

Творчість 26-річного львів'янина Івана Сяркевича напевно добре знайома українським шанувальникам MONATIK'а або Макса Барських. Артист робить акцент на легких танцювальних ритмах, доповнюючи їх лірикою про любов, молодость і розваги.

У 2013 році хітмейкер, чиї кліпи збирають сьогодні мільйони переглядів в YouTube, став учасником шоу "Голос країни". Під крилом Олега Скрипки співак дійшов до півфіналу, проте далі поступився місцем суперникам. Ідейним натхненником, в тому числі і автором сценічного імені Ivan NAVI, став у 2015 році Кузьма Скрябін, який звернув увагу на активного учасника проекту "Співай як зірка" на "Новому каналі".

Стиль та ефектна зовнішність, приємний вокал і світлі рухливі ритми - все це, не сумнівайтеся, принесло Івану чималу кількість шанувальників, які явно підтримають свого фаворита на Нацвідборі.

ANNA MARIA

До слова про те, що Національний відбір цього року буде цікаво спостерігати, за квиток на Євробачення з піснею The Road побореться доволі цікавий дует близнят ANNA MARIA.

Сестри Опанасюк з Крима займаються музикою з ранніх років. Дівчата багато експериментували з образами, танцями, стилем і звучанням, освоювали сцену, на якій сьогодні тримаються доволі-таки впевнено. У грудні минулого року ANNA MARIA презентували англомовний трек On The Road, з яким виступлять на Нацвідборі і розкажуть глядачам про пошук свого шляху.

BAHROMA

Цього року альтернативники BAHROMA відзначать своє 10-річчя на українській сцені. Свій перший сингл і кліп до нього гурт випустив у 2009-му, аранжувальником дебютної пісні виступив клавішник ОЕ Мілош Єліч. У тому ж році колектив в українських ЗМІ назвали "надією вітчизняного поп-року".

З 2014-го BAHROMA поповнили свою дискографію чотирма студійними платівками і цілою колекцією кліпів. Що ж стосується Національного відбору на Євробачення, для музикантів він буде не першим, у 2011 році гурт вже змагався за квиток на конкурс з піснею "Ее Имя".

LETAY

Поп-рок-гурт LETAY з Харкова повертається на сцену Національного відбору за другим шансом. У 2017-му колективу не вдалося підкорити публіку піснею World Is Calling, і музиканти вирішили випробувати долю знову.

Як і багатьох інших учасників Національних відборів, мало успішна спроба потрапити на сцену головного пісенного конкурсу Європи лише підштовхнула LETAY до розвитку. У тому ж році харків'яни з піснею "Кохана" виграли конкурс "Хіт-Конвеєр" від телеканалу М2, зняли кліп, а нещодавно презентували новий сингл та лірик-відео до пісні "Мила моя".

КiRA MAZUR

Уродженку Вінницької області КiRA MAZUR, співачку, композитора і автора власних пісень нерідко називають однією з найекстравагантніших молодих виконавиць України. Прокладаючи шлях до сцени, дівчина неодноразово стикалася з небажанням продюсерів співпрацювати, на спроби заявити про себе вона отримувала одну відповідь - "не формат".

Невдачі не зупинили Мазур, якій доволі скоро підвернувся шанс попрацювати французьким продюсером і володарем премії Grammy Керредіном Солтані. У 2018-му дівчина випустила дебютний альбом "MIЙ FOLK", до якого увійшли вісім представлених раніше синглів і два свіжих треки. Для участі у Національному відборі виконавиця написала пісню "дихати".

KHAYAT

Вихід молодого виконавця KHAYAT на сцену Нацвідбору стане одночасно знайомством з публікою, адже багато поки про артиста не розкажеш, втім, як і про його стилістичні особливості. У мережі доступні до прослуховування лише два треки - "Девушка" і "Ясно", які вийшли на лейблі Івана Дорна Masterskaya. Судячи з усього, підкорювати аудиторію співак має намір фолковим вокалом у тандемі з сучасними електронними бітами.

Як повідомлялося раніше, в Україні визначили суддів Національного відбору на Євробачення-2019. Склад журі минулого року не змінився, до нього увійшли співачка Джамала, шоумен, композитор, член журі шоу "Х-фактор" Андрій Данилко і композитор, засновник проекту The Maneken, саунд-продюсер гуртів ONUKA та The Elephants Євген Філатов.

22 січня організатори Національного відбору проведуть традиційне жеребкування, яким визначать порядок виступів заявлених артистів в першому (9 лютого) і другому (16 лютого) півфіналах. Фінал, під час якого телеглядачі оберуть представника України, відбудеться 23 лютого.

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