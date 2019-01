Хто вони і що співають? Головне про претендентів на ''Євробачення'' від України. Частина 1

У четвер, 10 січня, канал СТБ вперше оголосив повний список учасників Національного відбору претендентів на пісенний конкурс "Євробачення-2019". Цього разу в ньому заявлені 16 конкурсантів, серед яких зустрічаються як вже доволі відомі імена на кшталт KAZKA, TAYANNA, LAUD, BAHROMA, так і менш впізнавані (поки) виконавці і колективи.

Напередодні відбіркових етапів, які пройдуть в Києві вже 9, 16 (півфінали) та 23 лютого (фінал), OBOZREVATEL розбив цей список на дві частини з метою розповісти читачеві коротко і головне про тих, хто рветься представляти країну на конкурсі в Ізраїлі. Сам він, до речі, теж не за горами.

Braii

Braii - свіже ім'я на українській сцені, яким назвали себе приятелі, об'єднані схожими поглядами на світ та музику. Ініціатором створення проекту альтернативного жанру стала співачка і сонграйтер, засновник Istok Studio Оксана Бризгалова. Цю ідею підтримали гітарист Андрій Шулаков, аранжувальник, саунд-продюсер і звукорежисер Олексій Кривошеєв, бас-гітаристка Інна Рассамаха та барабанщица Анна Птушка-Федюк.

У травні 2018 року Braii випустили свій дебютний міні-альбом City Of Nothing, який впевнено увійшов до списку кращих релізів року, влітку гурт презентував його зі сцени фестивалю BeLive. У колекції музикантів також можна відшукати три повноцінних кліпи до синглів On The Bottom, Complicated і однойменного City Of Nothing.

У всіх учасників Braii є музична освіта і досвід роботи в різних проектах: Андрій Шулаков грав у гурті Magua, Інна Рассамаха співпрацювала з ROZHDEN (Рожденом Анусі) та LAYAH, Анна Птушка-Федюк є учасницею проекту Freedom Jazz.

Freedom jazz

Жвавий джаз / свінг-колектив Freedom jazz вперше зазвучав у 2008 році. Як і сьогодні, до його складу входили виключно дівчата, що примітно, не менш яскраві та енергійні, ніж їх музика, яка навіває слухачеві картини з мюзиклів.

Єдиний в Україні жіночий джаз-бенд збирали з різних куточках країни, так до складу Freedom-jazz увійшли 10 дівчат, зазвучали саксофон, труба, клавішні, бас-гітара, ударні та три мелодійні голоси. На сцені Національного відбору учасниці колективу вже пообіцяли закласти "музичну БОМБУ".

KAZKA

Один з гуртів-учасників, який явно не потребує представлення. За останнє півріччя хіти KAZKA на кшталт "Свята", "Плакала", "Дива" оцінили мільйони слухачів, в тому числі і користувачі стрімінгових сервісів за межами України. Дебютний альбом KARMA (вийшов у квітні 2018-го) входив в число найпопулярніших у мережі.

За минулий рік KAZKA встигли зібрати статуетки "Відкриття року" за версією музичної премії YUNA, "Нові імена" премії "Золота Жар-Птиця" та "Прорив року" за версією M1 Music Awards. У свою чергу, трек гурту "Плакала" завоював звання найпопулярнішої україномовної пісні, досягнувши зарубіжних чартів та позначки в 100 млн прослуховувань на YouTube.

Примітно, що для гурту KAZKA це буде не перший Національний відбір. Минулого року колектив вже спробував себе з піснею "Дива", проте не набрав достатньої кількості голосів для проходження у фінал.

YUKO

YUKO - модернізоване фольклорне надбання лейбла Івана Дорна Masterskaya, гурт з числа тих, хто на хвилі тренду встиг і зумів майстерно відродити етнічні мотиви, оновивши їх сучасною електронікою.

Проект, придуманий Юлією Юріною і Стасом Корольовим взявся за матеріали, які протягом століть створювала українська нація, причому взявся настільки сміливо, що у виконанні невгамовних електронщиків їх практично не впізнати. Унікальний підхід до трендової тематики дозволив YUKO досить швидко вибитися з числа більш кислих проектів і викликати інтерес у публіки всього декількома синглами.

У листопаді 2018-го гурт випустила свій другий студійник DURA?, в роботі над яким спирався на народні ліричні та обрядові пісні. У трек-лист альбому також увійшла авторська "Sorry".

The Hypnotunez

Судячи з усього, Національний відбір-2019 вийде надзвичайно джазовим, до того ж цікавим для візуального сприйняття. Конкуренцію дівчатам з Freedom jazz цього року складуть "брудні щури джазу", любителі бардаку і шуму The Hypnotunez (так гурт прозвав себе на офіційній сторінці в Facebook).

Проект з'явився у Вінниці у 2013 році, тоді його засновник Гера Луідзе почав пошуки музикантів для реалізації своїх творчих ідей. Постійні зміни в складі не дозволяли повноцінно розвиватися, остаточно сформувати свій образ поки The Hypnotunez повністю не сформувалися як квінтет. Назва банди (тут це слово як ніколи буде доречним) походить від "hypno-", що в українській мові відповідає компоненту "гіпно-", і "tune" - мелодія, мотив. При цьому, повірте, чекати заколисуючих мелодій від цих хлопців не варто.

Зовсім незнайомоим для глядача гурт навряд чи буде, так як у 2016 році брав участь у 7 сезоні проекту "Х-фактор", де боровся за перемогу під крилом вокалістки The Hardkiss Юлії Саніної. Джокери The Hypnotunez впевнено дійшли до прямих ефірів, однак покинули програму в шостому за рахунком.

LAUD

Ще одним учасником, який вирішив випробувати долю повторно, став український поп-співак і композитор LAUD, 21-річний Владислав Каращук. Минулого року спроба виконавця відправитися до Португалії не увінчалася успіхом, проте його запам'ятали, як одного з найталановитіших, смиренних і потенційно успішних учасників відбіркового етапу.

Музикою Владислав займався з п'яти років, вокалом - з семи. Згодом встиг відзначитися на конкурсах на кшталт "Крок до зірок", "Чорноморські ігри", ще пізніше став гостем фестивалю Alfa Jazz Festival і учасником вокального проекту "Голос країни".

За результатами жеребкування Національного відбору-2018, LAUD виступив в першому півфіналі з піснею "Waiting". Співак вийшов у фінал, проте для перемоги йому не вистачило голосів телеглядачів. З того моменту Владислав поповнив свою колекцію синглом "Вигадав" і роликом до нього. Чим хлопець має намір боротися за голос глядача цього разу, дізнаємося вже незабаром.

TAYANNA

Не в образу буде сказано, але сьогодні співачка TAYANNA - перлина українського кліпмейкера Алана Бадоєва - найбільш відома, як рекордсменка за кількістю спроб потрапити на "Євробачення". Два роки поспіль, 34-річна поп-виконавиця Тетяна Решетняк була за крок від перемоги, проте можливість представити Україну на конкурсі вислизала від неї, спершу до рук O.Torvald, потім - більш харизматичного і "форматного" MELOVIN'а.

Подейкують, цього року шансів перемогти у TAYANNA значно більше: хтось впевнений, що за третім разом артистка видасть щось колосальне і грандіозніше за розмахом ніж "Леля, Леля", хтось жартує про магічні здібності числа "три".

Проте за минулий рік виконавиці дійсно є чим похвалитися, в свою колекцію нагород TAYANNA додала статуетки "Співачка року" та "Кліп року" премії "Золота Жар-птиця", а також випустила досить успішний сингл "Фантастична жінка", який за кількістю прослуховувань на YouTube майже наздогнав вищезгаданий хіт "Леля" (3,1 млн). Що ж, це має бути цікаво.

Brunettes Shoot Blondes

Безумовно, побачивши складну назву колективу, дехто вирішить, що чує про хлопців вперше. Однак ні, швидше за все, підзабули, і тут варто згадати хіт гурту Bittersweat і неймовірно креативний кліп-мільйонник до синглу Knock Knock.

Останнім часом Brunettes Shoot Blondes існували без будь-яких контрактів з певним лейблом, займалися просуванням гурту самостійно. Хлопці також будуть знайомі шанувальникам "Євробачення", адже у 2016 році вже брали участь у Національному відборі з піснею Every Monday. Тоді музиканти пройшли до фіналу відбіркового етапу, проте поступилися місцем Джамалі.

Як повідомлялося раніше, в Україні визначили суддів Національного відбору на "Євробачення-2019". Склад журі минулого року не змінився, в нього увійшли переможниця "Євробачення-2016" Джамала, шоумен, композитор, член журі шоу "Х-фактор" Андрій Данилко (також учасник "Євробачення-2007") і композитор, засновник проекту The Maneken, саунд-продюсер гуртів ONUKA та The Elephants Євген Філатов.

22 січня організатори Національного відбору проведуть традиційну жеребкування, яке визначать порядок виступів заявлених артистів у першому та другому півфіналах.

Про другу вісімку учасників Національного відбору читайте незабаром в наступній частині матеріалу OBOZREVATEL