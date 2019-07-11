"Хотів проникнути в спальню": на королеву Британії намагалися напасти в Букінгемському палаці

На королеву Великобританії Єлизавету II намагалися напасти в Букінгемському палаці. Зловмисник хотів потрапити до неї в спальню, його зловили і заарештували охоронці палацу.

У зв'язку з інцидентом члени королівської сім'ї вирішили посилити контроль над своїми маєтками, пише The Sun.

Співробітники охорони королівського палацу зазначили, що їм вдалося швидко вистежити і заарештувати порушника, який проникнув на закриту для сторонніх територію.

Королева Єлизавета Cosmopolitan

"Порушення спочатку розглядали як спробу теракту, проте під час обшуку зброї або вибухівки у порушника не знайшли. Родичі Єлизавети II вкрай стурбовані тим, що трапилося", – розповіло джерело, наближене до королівської сім'ї.

Також з'ясувалося, що порушником став 22-річний житель Лондона, його ім'я не розголошується. Співробітники охорони Букінгемського палацу припускають, що він намагався повторити злочин Майкла Фагана, якому вдалося проникнути в спальню королеви 9 липня 1982 року. Мотиви й психічний стан зловмисника перевіряються.

"Цей чоловік був сповнений рішучості проникнути до палацу і стукав у двері, але, слава Богу, все було замкнено. Зараз перевіряють, наскільки він небезпечний", – додав інсайдер.

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