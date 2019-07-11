"Хотілося накласти на себе руки": учасники реаліті-шоу зробили відверте зізнання

Колишні учасники британського шоу "Love Island" розповіли, як проект згубно вплинув на їхнє психічне здоров'я.

Так, подробицями вони поділилися з журналістами сайту Ringer. За словами Алекса Міллера, у нього з'явилися думки про суїцид після того, як він повернувся до звичайного життя і роботи будівельника.

"Я ніколи не думав, що буду в такому настрої, але я їхав і думав про способи покінчити з усім цим", — розповів чоловік.

Алекс Міллер і Меган Бартон-Хансон в 4 сезоні "Love Island" Фото: theringer.com

Також інший учасник Пол Кнопс зізнався, що після зйомок у передачі почав страждати від тривожного розладу. Йому було ні з ким поділитися думками, що лише ускладнювало ситуацію.

"У підсумку тобі доведеться розбиратися з усім цим самостійно, а не кожен в цьому хороший", — сказав Кнопс.

Пол Кнопс Фото: tellymix.co.uk

Крім того, інші учасники реаліті-шоу заявили, що вони для продюсерів "як мавпочки в цирку". Їм обіцяли успіх, якщо їхня психіка витримає тиск, який на них чинять.

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