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"Холостяк-9": що відомо про новий сезон романтичного шоу

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9 сезон найромантичнішого "холостяк" вийде на телеекрани в Міжнародний жіночий день – 8 березня 2019 року. Цього разу головним героєм став відомий телеведучий і головний редактор журналу "XXL" Микита Добринін.

У цьому сезоні холостяк здивує організацією романтичних побачень, а також безліччю подорожей найкрасивішими місцями світу, пише "СТБ".

Микита Добринін

Микита Добринін

edinstvennaya.ua

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Три місяці учасниці боротимуться за увагу головного героя і намагатимуться його здивувати. Ведучим найбільш романтичного проекту традиційно стане Григорій Решетник, а ведучою ток-шоу "Як вийти заміж" – Роза Аль-Намрі.

Микита Добринін

Микита Добринін

edinstvennaya.ua

Микита Добринін

Микита Добринін

edinstvennaya.ua

Микита Добринін

Микита Добринін

edinstvennaya.ua

Микита Добринін

Микита Добринін

edinstvennaya.ua

Раніше OBOZREVATEL пропонував добірку найвідоміших холостяків українського шоу-бізнесу. Серед бажаних "зіркових" наречених України – співаки, актори і продюсери. Чоловіки, які знають, чого хочуть від життя і впевнено досягають своєї мети. Завжди і за будь-яких обставин.

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Місце
Україна
Тег
Холостяк-9
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