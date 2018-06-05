"Холостяк-9": кандидат на роль головного серцеїда дав гучну обіцянку

Зовсім недавно телеканал СТБ назвав імена п'яти претендентів на роль головного героя 9 сезону романтичного реаліті "Холостяк". Один з них - відомий телеведучий і головний редактор журналу XXL Микита Добринін.

Потенційний Холостяк розповів, чому він готовий шукати любов в телепроекті.

До 30 років він встиг побудувати успішну кар'єру на телебаченні і радіо, став головним редактором чоловічого журналу. Але через те, що Микита багато часу приділяв кар'єрі, він все ще самотній.

"Зараз прийшов період, коли я розумію, що є щось важливіше за бізнес. І це особисте життя. Зараз я готовий побудувати міцні відносини", - говорить Микита. - Якщо стану новим Холостяком, я зроблю все можливе, щоб знайти свою любов на цьому проекті".

Микита Добринін СТБ

За словами телеведучого, він досить вимогливий до характеру і зовнішності своєї обраниці, хоча і не категоричний, допускає відносини з дівчиною, у якої є діти.

"Головне, щоб вона була моєю людиною. З нею повинно бути легко", - говорить він.

А також чоловік упевнений, що головному герою проекту варто пам'ятати, що це частина його життя, де немає місця для фальші, і тільки з таким ставленням можливо знайти свою любов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше за всю історію романтичного реаліті "Холостяк" глядачі СТБ отримали можливість взяти участь у виборі головного героя. В ефірі фінального пост-шоу "Холостяк. Як вийти заміж" Роза Аль-Намрі назвала імена 5 претендентів, один з яких може стати дев'ятим Холостяком.

СТБ

Це Микита Добринін, Артем Приходько, Сергій Цибульський, Богдан Юсипчук, Владислав Безрук. Проголосувати за свого фаворита або запропонувати свій варіант можна на офіційному сайті і на сторінках у соціальних мережах телеканалу СТБ.