Гурт ''Океан Ельзи'' проведе благодійний концерт у Києві

У понеділок, 21 січня, гурт "Океан Ельзи" в Національній опері України (Київ) проведе благодійний концерт. Колектив виступить у супроводі Національного камерного ансамблю "Київські солісти" з метою передати всі отримані кошти на підтримку родин і дітей загиблих захисників України.

Про це лідер гурту Святослав Вакарчук розповів у короткому відеозверненні, яке пізніше було опубліковане на його офіційному каналі у YouTube (відео дивіться нижче).

"Ідея проведення такого концерту у Києві, вдома, народилася після нашого виступу з литовським оркестром Святого Кристофора в кінці грудня 2018 року у Вільнюсі. Кошти, зібрані під час того виступу, були передані на допомогу, зокрема, Луганському дитячому будинку, який після початку війни був переміщений і знаходиться у приміщеннях Сєверодонецького інтернату", — розповів музикант.

Цього разу гурт перекаже кошти від продажу квитків родинам українських військових, які загинули, захищаючи країну на сході.

"Це саме ті, хто потребує нашої і моральної, і матеріальної підтримки. Я вважаю, що дуже важливо забути хоч на мить про наші буденні, інколи надумані проблеми, про передвиборчу лихоманку і решту речей, які відволікають увагу від справді важливого. Щиро сподіваюся, що цей концерт, ця добра справа об’єднає нас усіх", — підсумував Вакарчук.

У колективі зазначили, що формат гурту з оркестром подарує слухачеві особливі настрій та емоції. Відомі хіти, зокрема "Друг", "Така, як ти" "Обійми", "Небо над Дніпром" пролунають у супроводі витонченого струнного звуку. До того ж цього разу зі спеціальною візуалізацією. Унікальне світлове шоу для програми ОЕ з оркестром розробив литовський художник-освітлювач Арвідас Буінаускас. Робота майстра також була залучена під час схожого концерту у Вільнюсі, про який згадував Святослав Вакарчук.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, український гурт The Erised 2 січня оголосив про завершення діяльності. Як розповів виданню менеджер колективу, музиканти не зуміли подолати важкий момент у їхній кар'єрі. Очевидно, причиною став конфлікт, який стався всередині гурту у 2008 році.