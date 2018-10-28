''Грошей майже не залишилося'': стали відомі подробиці про спадщину Караченцова

Відомий російський актор Микола Караченцов, який помер в п'ятницю, 26 жовтня, за кілька тижнів до смерті залишив своїм родичам заповіт, згідно з яким вони отримають щедру спадщину: квартири, особняк і автомобілі.

При цьому дружина Караченцова Людмила Поргіна розповіла, що у покійного актора практично не залишилося фінансових коштів - всі гроші пішли на лікування. Про це пише "СтарХит".

Так, дружина актора раніше скаржилася на безгрошів'я, в якийсь момент вона навіть звернулася за допомогою до благодійного фонду, щоб вони допомогли в лікуванні онкологічного захворювання.

Особняк Караченцова (скріншот з відео) Передача на Першому каналі

Однак, незважаючи на величезні витрати, за роки своєї кар'єри актор придбав елітну нерухомість в Москві та Підмосков'ї, а також є власником кількох автомобілів.

У 2003 році Караченцов став власником квартири площею в 250 квадратних метрів у престижному районі Москви. За плануванням в неї входять чотири кімнати, велика кухня-вітальня і два санвузли. У квартирі - багато старовинних антикварних меблів, цінні картини та ікони. У 2003 році цю нерухомість оцінювали в мільйон доларів (близько 25 мільйонів рублів за колишнім курсом). Зараз приблизна вартість квартири - 300 мільйонів російських рублів.

Особняк Караченцова (скріншот з відео) Передача на Першому каналі

Особняк Караченцова (скріншот з відео) Передача на Першому каналі

Також Караченцов мав у власності заміський будинок в селищі Валентинівка (ближнє Підмосков'я, поруч з національним парком). Ціна двоповерхового особняка і декількох прибудов на п'ятдесяти сотках землі в престижному районі становить мінімум 400 мільйонів рублів.

За повідомленнями деяких ЗМІ, у Поргіної і Караченцова також є елітна нерухомість в Болгарії. Крім цього, актор був власником двох дорогих іномарок.

Особняк Караченцова (скріншот з відео) Передача на Першому каналі

У Миколи Караченцова два спадкоємця - дружина Людмила Поргіна, і син Андрій, які мають рівні частки на майно батька, пишуть Дни.Ру . При цьому, за словами вдови актора, перед тим, як лягти в клініку, артист прийняв рішення все своє майно записати на сина, бо передчував свій відхід. Всі папери він підписав, коли лежав у лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Микола Караченцов помер в п'ятницю, 26 жовтня, в лікарні у місті Красногорськ. Останні два дні життя актор перебував в дуже важкому стані і практично не приходив до тями. Дружина артиста Людмила Поргіна розповіла про смерть і останні дні життя чоловіка, зазначивши, що він "тримався до останнього, хоч і мучився".

Прощання з Миколою Караченцовим пройде в понеділок, 29 жовтня, на сцені театру "Ленком" у Москві.

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