"Готовий дати": Добринін вперше порушив правила на шоу "Холостяк"

У п'ятницю, 15 березня, на телеканалі СТБ вийшов другий випуск самого романтичного шоу "Холостяк-9", під час якого головний редактор журналу "XXL" Микита Добринін вперше двічі порушив правила.

Це трапилося через двох учасниць – Олю та Лізу, при чому друга так і не отримала заповітну троянду в кінці ефіру. OBOZREVATEL розбирався в подробицях.

Микита хотів приділити увагу всім дівчатам, однак помітно виділив Ольгу. Він порушив правила проекту та подарував їй телефон. Ведучий Григорій Решетнік приніс коробку в загальну кімнату, де перебували її конкурентки. Кожна думала, що послання стосується її.

Микита Добринін holostyakstb @instagram

Однак коробку вручили Ользі. Цей жест конкурентки сприйняли негативно. Добринін залишив записку, попросивши учасницю не розкривати при всіх.

"Я готовий дати тобі те, про що ти просила. Сподіваюся, це зблизить нас", – йшлося в записці.

stbua / instagram

Незважаючи на вмовляння інших дівчат, Оля все ж пішла в свою кімнату і подивилася на подарунок. Як з'ясувалося, Микита надав їй смартфон, щоб вони могли підтримувати зв'язок. Про це учасниця просила ще при першій зустрічі, і таким чином він виконав її прохання.

В результаті Добринін подзвонив дівчині, у якої щастю не було меж. "Я зможу спілкуватися з ним, на відміну від інших", – сказала Ольга. Вона подякувала за подарунок і уважність до її прохання та запропонувала записати для нього коротке відео з фактами про себе.

Ольга довго шукала місце і освітлення, щоб вийти ефектною. В результаті вона розповіла на камеру: "Я хочу скористатися твоїм подарунком і трохи про себе розповісти. Я люблю "Формулу 1", не вмію плавати; обожнюю гуляти пішки, особливо ввечері; остання книга, яку я прочитала, – "Імперія ангелів" Бернара Вербера".

Добринін пообіцяв їй розповісти на врученні троянд п'ять фактів про нього. Це він і зробив, а задоволена Ольга запам'ятала все, що він їй відповів.

Також Микита порушив правила після першого випуску. Як стало відомо, Єлизавета просила відпустити її з проекту на кілька днів. Дівчині потрібно було здати іспити, після чого вона повернулася на місце проведення шоу.

Микита Добринін проводжає Лізу holostyakstb / instagram

До слова, Ліза не отримала заповітну троянду. Добринін прийшов до висновку, що вона поки не готова до серйозних стосунків вдалині від своєї сім'ї. А це його не влаштовувало. В кінці Холостяк передав привіт татові Єлизавети, який з'явився на першу зустріч разом з дочкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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