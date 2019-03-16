Головний Холостяк України зізнався, що його дратує в дівчатах

Головний редактор журналу XXL Микита Добринін, який став героєм романтичного шоу "Холостяк-9", зізнався, що не сприймає лицемірства від дівчат.
Таке зізнання він зробив в інтерв'ю STB.UA, уточнивши, що йому подобається, коли у обраниці гарний апетит і є своя думка.
"Холостяк-9"
колаж
"Я дуже довго йшов до того, щоб стати успішним у своїй роботі, робив максимум для того, щоб досягти того рівня, який у мене є. Але я розумію, що щастя не тільки в роботі і грошах, що я потребую чогось більшого, потребую турботи і тепла. Саме заради цього я прийшов на проект. Я розумію, що це буде досить непросто. Але у мене добре розвинена інтуїція, вона мені в цьому допоможе. Думаю, я легко зможу розгледіти щирих дівчат, з якими мені б хотілося продовжити спілкування", – розповів Добринін.
За словами головного героя, перше, на що він звертає увагу – це посмішка та очі дівчини, в яких можна прочитати настрій і домалювати собі подальшу картину знайомства.
"У дівчат я дуже ціную почуття гумору. Воно моментально показує, про що вона думає. Як не дивно, для мене важливий в дівчині апетит. Я люблю, коли дівчата їдять і не соромляться цього, і не розповідають, що вони харчуються кульбабами і п'ють воду. Я не припускаю лицемірства і дуже ціную, коли у дівчини є своя думка. Я не розумію, коли дівчина підтакує чоловікові тільки заради того, щоб він був задоволений", – додав Микита.
Він наголосив, що хоче повертатися в затишний спокійний будинок, де на нього чекатиме улюблена жінка.
"Але при цьому для мене дуже важливо, щоб вона реалізовувалася в своїх планах і мріях. Я не згоден, що призначення дівчата тільки в тому, щоб народити дитину і готувати. Якщо у неї є мрія почати свою справу, я всіляко допоможу їй в цьому", – підсумував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
"Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. Учасниці всіляко намагалися здивувати головного героя.
Не обійшлося й без пригод. Дівчата ледве не розбилися в машині, коли їхали на зустріч, тому що на дорогу вибігла тварина.
На першу вечірку прийшли близькі друзі Микити – Слава Камінська та Сергій Чеботаренко. Поки він запрошував дівчат на тет-а-тет, вони спілкувалися з іншими учасницями.
Пізніше стало відомо, кого саме вибрав Холостяк. Були опубліковані фото дівчат із заповітними трояндами. Микита Добринін оцінив першу вечірку, розповівши, як сприйняв дівчат.
Під час першої вечірки учасниці сварилися, чіплялися одна до одної. Не обійшлося і без неприємних інцидентів.
У другому випуску Микита запросив двох учасниць в Єгипет на подвійне побачення.
Холостяк порушив правила, подарувавши дівчині телефон. Всі подробиці другого випуску.
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