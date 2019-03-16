Головний Холостяк України зізнався, що його дратує в дівчатах

Головний редактор журналу XXL Микита Добринін, який став героєм романтичного шоу "Холостяк-9", зізнався, що не сприймає лицемірства від дівчат.

Таке зізнання він зробив в інтерв'ю STB.UA, уточнивши, що йому подобається, коли у обраниці гарний апетит і є своя думка.

"Холостяк-9" колаж

"Я дуже довго йшов до того, щоб стати успішним у своїй роботі, робив максимум для того, щоб досягти того рівня, який у мене є. Але я розумію, що щастя не тільки в роботі і грошах, що я потребую чогось більшого, потребую турботи і тепла. Саме заради цього я прийшов на проект. Я розумію, що це буде досить непросто. Але у мене добре розвинена інтуїція, вона мені в цьому допоможе. Думаю, я легко зможу розгледіти щирих дівчат, з якими мені б хотілося продовжити спілкування", – розповів Добринін.

За словами головного героя, перше, на що він звертає увагу – це посмішка та очі дівчини, в яких можна прочитати настрій і домалювати собі подальшу картину знайомства.

"У дівчат я дуже ціную почуття гумору. Воно моментально показує, про що вона думає. Як не дивно, для мене важливий в дівчині апетит. Я люблю, коли дівчата їдять і не соромляться цього, і не розповідають, що вони харчуються кульбабами і п'ють воду. Я не припускаю лицемірства і дуже ціную, коли у дівчини є своя думка. Я не розумію, коли дівчина підтакує чоловікові тільки заради того, щоб він був задоволений", – додав Микита.

Він наголосив, що хоче повертатися в затишний спокійний будинок, де на нього чекатиме улюблена жінка.

"Але при цьому для мене дуже важливо, щоб вона реалізовувалася в своїх планах і мріях. Я не згоден, що призначення дівчата тільки в тому, щоб народити дитину і готувати. Якщо у неї є мрія почати свою справу, я всіляко допоможу їй в цьому", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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