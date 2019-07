"Голос. Діти-2019": названо переможця вокального проекту

У неділю, 7 липня у суперфіналі вокального проекту "Голос. Діти-5" здобув перемогу 12-річний грузинський співак Олександр Зазарашвілі.

Так, хлопчик виявився безперечним лідером за результатами глядацького голосування: саме за нього віддали найбільше дзвінків і смс. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як виступав переможець українського дитячого "Голосу" (відео дивіться у кінці сторінки).

Разом із ним за перемогу змагалися також Варвара Кошова (дочка зірки "Кварталу 95" Євгена Кошового) і сучасний "Елвіс Преслі" з Волинської області Ярослав Карпук.

У першому етапі суперфіналу Зазарашвілі виконав пісню своєї співвітчизниці Ніно Катамадзе Once In The Street і буквально "порвав" зал. Саша пішов зі сцени під гучні крики "браво" з усього залу.

Саша Зазарашвілі Instagram @golos.dity

Після цього разом зі своїми наставниками, гуртом "Время и Стекло", Саша виконав вже культовий трек Кузьми Скрябіна "Люди як кораблі". Характерно, що Саша Зазарашвілі, який розмовляє виключно грузинською та англійською мовами, вперше заспівав українською. Номер став, на думку користувачів, найпроникливішим виступом суперфіналу.

Время и Стекло, Саша Зазарашвілі і Карина Столаба YouTube

У другому етапі супефіналу хлопець виконав трек, з яким виступав на "сліпих прослуховуваннях" — хіт Селін Діон All Вy Мyself. Вже тоді його назвали ймовірним переможцем шоу. У фіналі його виступ теж спровокував небувалий ажіотаж у залі.

Саша Зазарашвілі YouTube

Зазначимо, Олександр Зазарашвілі приїхав із гірського села у Грузії. Його мрія — стати солістом оперного театру "Ла Скала". Як зазначив юний співак, своїми стараннями на сцені він має намір допомагати дітям-сиротам і жертвувати на їхні потреби частину своїх гонорарів.

У свої 12 років хлопець встиг відзначитися по-справжньому дорослим вчинком — умовив батьків усиновити чотирьох сусідських дітей, чиї мама й тато загинули в результаті ДТП. Сім'я Саші живе досить скромно, при цьому близькі повністю підтримують його творчі починання і всіляко сприяють розвитку унікального таланту.

Instagram @golos.dity

Ціаво, що Зазарашвілі увійшов у рейтинг найкращих співаків проекту "Голос" в усьому світі за всю історію його існування.

Шоу "Голос. Діти" є адаптацією нідерландського формату компанії Talpa The Voice Kids. Концепція проекту: до дітей ставляться, як до дорослих артистів. Всі учасники співають наживо, під акомпанемент оркестру. У шоу є три зіркові тренери, кожен із яких представляє певний сценічний жанр. Переможця обирають шляхом глядацького телефонного і SMS-голосування під час фінальних прямих ефірів. Популярне талант-шоу виходить в Україні з 2012 року.

