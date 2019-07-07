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"Голос. Діти-2019": названо переможця вокального проекту

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У неділю, 7 липня у суперфіналі вокального проекту "Голос. Діти-5" здобув перемогу 12-річний грузинський співак Олександр Зазарашвілі.

Так, хлопчик виявився безперечним лідером за результатами глядацького голосування: саме за нього віддали найбільше дзвінків і смс. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як виступав переможець українського дитячого "Голосу" (відео дивіться у кінці сторінки).

Як пройшов суперфінал проекту "Голос. Діти-5": всі подробиці та відео.

Голос. Діти-2019: хто переміг

Голос. Діти-2019: хто переміг

РБК-Україна (Styler)

Разом із ним за перемогу змагалися також Варвара Кошова (дочка зірки "Кварталу 95" Євгена Кошового) і сучасний "Елвіс Преслі" з Волинської області Ярослав Карпук.

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У першому етапі суперфіналу Зазарашвілі виконав пісню своєї співвітчизниці Ніно Катамадзе Once In The Street і буквально "порвав" зал. Саша пішов зі сцени під гучні крики "браво" з усього залу.

Саша Зазарашвілі

Саша Зазарашвілі

Instagram @golos.dity

Після цього разом зі своїми наставниками, гуртом "Время и Стекло", Саша виконав вже культовий трек Кузьми Скрябіна "Люди як кораблі". Характерно, що Саша Зазарашвілі, який розмовляє виключно грузинською та англійською мовами, вперше заспівав українською. Номер став, на думку користувачів, найпроникливішим виступом суперфіналу.

Время и Стекло, Саша Зазарашвілі і Карина Столаба

Время и Стекло, Саша Зазарашвілі і Карина Столаба

YouTube

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У другому етапі супефіналу хлопець виконав трек, з яким виступав на "сліпих прослуховуваннях" — хіт Селін Діон All Вy Мyself. Вже тоді його назвали ймовірним переможцем шоу. У фіналі його виступ теж спровокував небувалий ажіотаж у залі.

Саша Зазарашвілі

Саша Зазарашвілі

YouTube

Зазначимо, Олександр Зазарашвілі приїхав із гірського села у Грузії. Його мрія — стати солістом оперного театру "Ла Скала". Як зазначив юний співак, своїми стараннями на сцені він має намір допомагати дітям-сиротам і жертвувати на їхні потреби частину своїх гонорарів.

У свої 12 років хлопець встиг відзначитися по-справжньому дорослим вчинком — умовив батьків усиновити чотирьох сусідських дітей, чиї мама й тато загинули в результаті ДТП. Сім'я Саші живе досить скромно, при цьому близькі повністю підтримують його творчі починання і всіляко сприяють розвитку унікального таланту.

"Голос. Діти-2019": названо переможця вокального проекту

Instagram @golos.dity

Ціаво, що Зазарашвілі увійшов у рейтинг найкращих співаків проекту "Голос" в усьому світі за всю історію його існування.

Шоу "Голос. Діти" є адаптацією нідерландського формату компанії Talpa The Voice Kids. Концепція проекту: до дітей ставляться, як до дорослих артистів. Всі учасники співають наживо, під акомпанемент оркестру. У шоу є три зіркові тренери, кожен із яких представляє певний сценічний жанр. Переможця обирають шляхом глядацького телефонного і SMS-голосування під час фінальних прямих ефірів. Популярне талант-шоу виходить в Україні з 2012 року.

Дивіться виступи переможця "Голос. Діти" онлайн:

Як повідомляв OBOZREVATEL, фіналісти проекту "Голос. Діти" раніше змагалися в етапі "нокаути". Блискучі виступи дозволили їм вийти у фінал. Всі подробиці читайте за посиланням.

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Тема
"Голос. Діти"
Особи
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Тег
Голос. Діти
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Цей грузинський хлопчик своїм співом пісні Ніно Катамадзе доторкнувся до моєї душі, яка заплакала і сльози покотилися з моїх очей. Це було неперевершено і дуже чуттєво, дай Боже здійснення всіх його мрій, бо то дитина з дуже доброю душею і великим талантом.
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Marin Ella
Marin Ella
Степанкова Людмила, приєднуюсь до кожного Вашого слова!
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