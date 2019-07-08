"Голос. Діти 2019": мережу підірвало виконання пісні Скрябіна на шоу

Користувачі мережі захопилися виконанням пісні Кузьми Скрябіна на шоу "Голос. Діти-5". Так, композицію заспівали гурт "Время и Стекло" і їх підопічні Карина Столаба і переможець проекту Олександр Зазарашвілі.

Відео розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу.

Скріншот з відео

Олександр Зазарашвілі, який розмовляє виключно грузинською та англійською мовами, вперше заспівав українською. Виступ вразив користувачів мережі і багато хто назвав його найкращим за весь фінал.

"Не чекав, що за весь ефір перші мурашки підуть від позитиву", "Це просто жесть, неповторно! Чудово, чудово. Це найсильніший виступ за весь час", "Це було божественно. Стала поважати Надю і Льошу ще більше. Найкращі тренери цього сезону, найкращі учасники в їхній команді. Мурашки по тілу, молодці", – пишуть у мережі.

Нагадаємо, що суддями нового сезону "Голос. Діти" були відомі українські виконавці: гурт "Время и Стекло" (Надя Дорофєєва та Позитив зайняли одне суддівське крісло і тренували свою команду разом), Джамала і DZIDZIO (Дзідзьо).

Дивитися всі випуски шоу "Голос. Діти" можна за цим посиланням.

Шоу "Голос. Діти" є адаптацією нідерландського формату компанії Talpa The Voice Kids. Концепція проекту: до дітей ставляться, як до дорослих артистів. Всі учасники співають наживо, під акомпанемент оркестру. У шоу є три зіркові тренери, кожен з яких представляє певний сценічний жанр. Переможця обирають шляхом глядацького телефонного і SMS-голосування під час фінальних прямих ефірів. Популярне талант-шоу виходить в Україні з 2012 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятому сезоні шоу "Голос. Діти" переміг грузинський співак Олександр Зазарашвілі. Детальніше про те, як 12-річний хлопчик став сенсацією і що про нього відомо, читайте за цим посиланням.

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