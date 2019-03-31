"Гаряче!" Тіна Кароль і Дан Балан відверто запалили в ефірі "Голосу країни"

Судді проекту "Голос країни-9", співачка Тіна Кароль і музикант Дан Балан (Dan Balan), про роман яких постійно говорять у ЗМІ, засвітилися в обіймах один одного.

Пара тренерів запалили в ході 11-го ефіру шоу, під час виступу конкурсанта Артема Ліски. Артисти танцювали і посміхалися, а потім Балан вкусив Кароль за оголене плече (щоб подивитися відео, доскролльте новину про кінця).

Під час танцю Дан тісно притискався до Тіни і всіляко намагався загравати з нею, при чому робив це дуже відверто. Сама ж Кароль також приділяла Балану знаки уваги.

Тіна Кароль і Дан Балан YouTube (скріншот з відео)

"Гаряче!" – зазначив ще один суддя проекту "Голос" MONATIK, який пильно спостерігав за тим, що відбувається.

Тіна Кароль і Дан Балан YouTube (скріншот з відео)

Тіна Кароль і Дан Балан YouTube (скріншот з відео)

Користувачі мережі відзначили, що дивилися випуск шоу тільки заради того, щоб побачити відверті танці Тіни Кароль і Дана Балана.

Тіна Кароль і Дан Балан YouTube (скріншот з відео)

Тіна Кароль і Дан Балан YouTube (скріншот з відео)

Тіна Кароль і Дан Балан YouTube (скріншот з відео)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результатах 11 випуску шоу "Голосу країни-9", який вийшов в ефір 31 березня, стало відомо, хто пройшов в прямі ефіри проекту. Інші подробиці 11 випуску "Голосу" читайте за цим посиланням.

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