Фіналісти Нацвідбору на ''Євробачення-2018'' оголосили про розпад: що сталося

Український гурт The Erised, учасник та фіналіст Національного відбору на "Євробачення-2018", заявив про розпад.

Відповідна новина з'явилася на Facebook-сторінці колективу 2 січня. Що стало причиною такого рішення, музиканти не вказали, лише подякували фанам за підтримку. Водночас, як стало відомо раніше, всередині The Erised ще навесні 2018 року стався конфлікт. OBOZREVATEL згадав, що про це відомо.

Зліва-направо: Олександр Люлякін (барабани), Соня Сухорукова (вокал), Данило Марін (клавішні) Фото: facebook.com

У лютому 2018 року, напередодні Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення", раптом стало відомо, що гурт-учасник The Erised, який складався раніше із чотирьох осіб, виступить як тріо (Соня Сухорукова (вокал), Данило Марін (клавішні) і Олександр Люлякін (барабани). Зі складу з невідомих на той момент причин вийшов гітарист Ігор Кириленко.

Пізніше дізналися, що музикант виїхав у Лос-Анджелес (США), де проживає до сьогодні. Наскільки відомо, Кириленко співпрацює із проектом LOBODA української поп-діви Світлани Лободи, а також грає у складі The Gitas — гурту Саші Чемерова, раніше лідера формації "Димна Суміш".

Ігор Кириленко Фото: Вадим Уважний

У березні 2018-го музиканти The Erised дали велике інтерв'ю порталу Karabas.Live, у якому розповіли про конфлікт усередині гурту. Суть його полягала в тому, що Ігор Кириленко нібито поїхав у США на ПМЖ, проте пізніше, коли The Erised оголосили себе тріо, гітарист обурився такому повороту, заявив про свої права на колектив і заборонив виконання пісень, у написанні яких він брав участь.

"Через його раптовий від'їзд на прес-конференції (Національного відбору на "Євробачення". — Ред.) перед конкурсом нам довелося заявити, що The Erised виступатимуть утрьох. Після цього Ігор зв'язався із нами і почав звинувачувати у тому, що ми його "зливаємо", — розповів Данило Марін.

Гітарист нібито стверджував, що склад The Erised покинув лише тимчасово, і тільки через від'їзд за кордон "за сімейними обставинами". Пізніше з'ясувалося, що дружина Ігоря Кириленка у США народила дитину.

"І тут виявилося, що спочатку він планував повертатися в України через три місяці. Хоча спершу говорив, що їде у Лос-Анджелес на ПМЖ", — додала солістка Соня Сухорукова.

За словами вокалістки, учасники гурту ніколи не були проти паралельної участі Ігоря Кириленка в інших колективах, проте дуже засмутилися, коли гітарист заявив, ніби його "злили".

"Ігор завжди був фанатом "Димної Суміші", тому я порадив йому познайомитися із Сашком Чемеровим у Лос-Анджелесі. Ніхто з нас не проти участі Ігоря в інших проектах. Але навіщо звинувачувати у тому, що ми його "злили", якщо він "злився" сам?" — продовжив Олександр Люлякін.

Залишившись у США після народження дитини, Ігор Кириленко подав заявку на реєстрацію торгової марки The Erised із метою отримання прав на гурт. Про це, як стверджувала в інтерв'ю Сухорукова, колег музикант не сповістив.

The Erised у повному складі Фото: Вадим Уважний

"Знав тільки я. Але тоді я довіряв Ігореві й вирішив, що він хоче зробити добру справу для гурту. У результаті після від'їзду він розіслав лист нам і організаторам концертів, у якому стверджував, що всі авторські права на використання бренду і пісень The Erised належать йому. І додавав, що в нині гурт поставлений на паузу, але незабаром повернеться із новими піснями і під новою назвою", — згадав Данило Марін.

Після цього, підкреслила Сухорукова, Кириленко зажадав від гурту $10 000 за використання бренду і 35% від подальшого прибутку вже відомого на заході колективу The Erised. На це, як вказала вокалістка, гітарист "не має ніякого морального права".

Новини Костя Боровський зняв на плівку нову фотосесію для The Erised

На момент спілкування із журналістами учасники The Erised зазначали, що планують намагатися вирішити це питання усередині гурту і не доводити конфлікт до суду. Що ж стосується ймовірності повернення Ігоря Кириленка у склад, цей варіант Олександр Люлякін називав неможливим. Бажання возз'єднатися, за його словами, не виказував сам гітарист.

Тоді ж журналісти поспілкувалися і з Ігорем Кириленком, який назвав інформацію своїх колишніх колег недостовірною. Як стверджував музикант, від'їзд у США дійсно був тимчасовою необхідністю, і на той момент він нібито навіть встиг купити квитки назад в Україну.

"У підсумку вони видалили мене з друзів у соціальних мережах, змінили паролі де тільки можна і перестали виходити зі мною на зв'язок. Коли я запитав у Соні, що відбувається, вона відповіла: "Ти зробив свій вибір", — пояснив він.

Ігор Кириленко Фото: karabas.live

Помилковими Кириленко назвав і заяви Сухорукової про його авторські вимоги. Що ж стосується реєстрації гурту на своє ім'я, це гітарист нібито зробив ще до конфлікту всередині The Erised, крім того, всі інші учасники були з цим згодні.

"Мої авторські претензії стосуються тільки тих пісень, у створенні яких я брав участь. Таких в репертуарі гурту — 23. І оскільки я вже не є учасником The Erised, вважаю, що виконувати пісні з моїм авторством із їхнього боку буде нечесно", — додавав він.

У результаті вчинок колишніх колег Кириленко назвав "зрадою" і підтвердив, що не повернеться у The Erised.

"Ні, це неможливо. Я вважаю вчинок учасників колективу зрадою. Досі не розумію, чому мене вигнали з гурту", — підкреслив гітарист.

На запит OBOZREVATEL про розпад гурту представники і колишні колеги музикантів не відповіли. Нині можна припустити, що конфлікт усередині The Erised так і не був вирішений. Факт залишається фактом — колектив припинив своє існування.