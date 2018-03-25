Фанатка присвятила свій перший сингл Олегу Виннику: відеофакт

Солістка музичного проекту SOLONA присвятила свій перший сингл "Вовчиця" відомому українському співакові Олегу Виннику.

Працюючи над піснею, команда йшла від образів, які вона диктує, від цікавих рим. "Слово "вовчиця" було одним з ключових в тексті пісні. І хоча я знала, що у Олега Винника такий хіт, ми навіть не думали, що це може якимось чином впливати на вихід синглу. Адже пісень зі схожими назвами багато. В тієї ж Shakira, наприклад, в David Guetta є треки під назвою She Wolf", - розповідає вокалістка проекту.

Однак перші слухачі почали звинувачувати групу: "А, то ви, напевно, над Вінником стібетеся? Класний тролінг".

SOLONA Прес-служба SOLONA

"Хоча ми навіть і не мали цього на увазі. А коли 10-а, 20-а людина почала нас про це питати, ми вирішили прояснити ситуацію раз і назавжди. Тому заявляю офіційно: ми не троль Олега Винника!" - стверджує вокалістка SOLONА.

SOLONA Прес-служба SOLONA

Більш того, з огляду на реакцію слухачів, вона вирішила присвятити цей сингл маестро.

SOLONA Прес-служба SOLONA

"З початку у нас не було таких планів. Але з огляду на реакцію, вважаю, що це буде правильно. Олег, цей сингл - для вас! Адже ви для мене - величезний джерело натхнення. Спасибі!" - каже співачка.

Співачка також зробила фотосесію в фан-майці із зображенням співака.

SOLONA Прес-служба SOLONA

"На жаль, офіційного мерчу Олега Винника я не знайшла. Якщо він десь є - скажіть будь ласка, я його куплю і буду носити із задоволенням", - додала артистка.

SOLONA - новий музичний проект. Це пісні спальних районів маленьких і великих міст. Це слова справжньої української дівчини - незалежної, сильної, яскравої.

Проект SOLONA був заснований в Дніпрі. Там же, недалеко від Дніпра, в селищі "Майське" проходили зйомки відеокліпу на трек "Вовчиця". Кліп знімали на відомому аеродромі "Агро-Союз", улюбленому місці для фанатів парашутного спорту з України та сусідніх країн. Одну з ролей у кліпі зіграв хаскі на прізвисько Халк.

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