''Фальшива і залежить від брехні'': французький олігарх розповів про російську телезірку

Колишній хлопець скандальної російської актриси, екс-учасниці телешоу "Дом-2" Вікторії Боні - французький мільярдер П'єр Андюран заперечує, що платив дівчині за імітацію стосунків.

Про це чоловік розповів у коментарі російському виданню Super.

"Я ніколи б не став отримувати вигоду зі зв'язку з такою жінкою як Вікторія Боня. Я не платив їй за рекламу наших стосунків і за привернення уваги до нашої пари. Я просив, щоб вона не говорила про мене, мою дочку, про нас. Я чесна людина і не потребую уваги людей, яких не знаю. Навпаки, чим менше мій бізнес привертає уваги, тим краще", - розповів Андюран.

Чоловік щиро не розуміє, чому Боня придумує подібні історії і вважає, що буде виглядати пристойно, кажучи, що знаходиться у стосунках за гроші.

"Це було б гірше, ніж стосунки з повією. На жаль, Вікторія залежна від своєї брехні, вона фальшива людина. Я зрозумів це завдяки кільком подіям, тому вирішив не повідомляти про це, а просто припинити наші стосунки", - зазначив П'єр.

За його словами, Боня намагається виглядати багатою, але насправді грошей у неї немає.

"Вікторія більше не живе в моїй віллі, вона залишалася там протягом декількох місяців, а тепер перебралася в квартиру. Я платив орендну плату за неї протягом року, щоб їй було де жити. Незважаючи на те, що вона хоче здаватися багатою, у неї немає грошей, щоб заплатити за квартиру для себе і дочки", - розповів Андюран.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Вікторія Боня визнала, що її стосунки з олігархом П'єром Андюраном були фіктивними і він заплатив їй за них півмільйона доларів.