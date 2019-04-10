''Дуже страшно'': українська співачка показала, як потрапила в піщану бурю в Єгипті

Українська поп-виконавиця Ірини Федишин розповіла своїм підписникам в Instagram, як потрапила в піщану бурю в Єгипті.

Знаменитість зараз проводить відпустку біля моря, де опинилася в епіцентрі події. Відео артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

"Піщана буря в Єгипті. Вперше побачила таке природне явище! Було страшнувато... І все пройшло досить швидко! Увечері вже був легкий вітерець!" - прокоментувала вона свій пост.

На відео артистка зняла початок бурі, через яку відпочиваючим довелося ховатися всередину готелю.

Новини Ірина Федишин поділилася ідеальним рецептом приготування паски

"Сильний вітер. Дуже страшно. Ми тікаємо в готель. Реально страшно. Сильний вітер, пісок летить в повітрі, потрапляє в очі, в обличчя. Всі тікають", - розповіла вона.

Відео артистки зібрало у соцмережі понад 40 тис. переглядів.

Як писав раніше OBOZREVATEL, співачка Ірина Федишин заявила, що відмовиться співати російською мовою, навіть за умови, якщо їй запропонують великий гонорар.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся