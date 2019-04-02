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"Дурніше не придумаєш": побита Орбакайте налякала шанувальників дивним знімком

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Російська співачка, донька примадонни Алли Пугачової Крістіна Орбакайте показала фанатам дивний знімок, на якому зображена зі слідами жорстоких побоїв на обличчі.

Артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram несподіване селфі: на обличчі знаменитості видні кров і синці.

Шанувальники були налякані подібним видовищем. Коли виявилося, що це просто першоквітневий жарт, а на обличчі у Крістіни – грим, багато шанувальників гостро розкритикували зірку за "дурні й недоречні жарти".

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"Не хвилюйтеся, це грим. З дитинства любила всіх смішити вдома і в школі. Тому стикаюся з комедією в житті, на сцені й у кіно", – пояснила Крістіна.

"Жарт – дурнішого не придумаєш. Гумору тут немає. Доросла жінка, зовсім нерозумно", – жорстко відреагували фанати.

"Дурніше не придумаєш": побита Орбакайте налякала шанувальників дивним знімком

"Дурніше не придумаєш": побита Орбакайте налякала шанувальників дивним знімком

"Дурніше не придумаєш": побита Орбакайте налякала шанувальників дивним знімком

"Дурніше не придумаєш": побита Орбакайте налякала шанувальників дивним знімком

"Дурніше не придумаєш": побита Орбакайте налякала шанувальників дивним знімком

"Дурніше не придумаєш": побита Орбакайте налякала шанувальників дивним знімком

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Крістіна Орбакайте вразила шанувальників дивним фото. Артистка збентежила своїм зовнішнім виглядом, через яке її порівняли з чоловіком.

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Особа
Крістіна Орбакайте
Тег
Новини Росії
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