"Дурніше не придумаєш": побита Орбакайте налякала шанувальників дивним знімком

Російська співачка, донька примадонни Алли Пугачової Крістіна Орбакайте показала фанатам дивний знімок, на якому зображена зі слідами жорстоких побоїв на обличчі.

Артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram несподіване селфі: на обличчі знаменитості видні кров і синці.

Шанувальники були налякані подібним видовищем. Коли виявилося, що це просто першоквітневий жарт, а на обличчі у Крістіни – грим, багато шанувальників гостро розкритикували зірку за "дурні й недоречні жарти".

"Не хвилюйтеся, це грим. З дитинства любила всіх смішити вдома і в школі. Тому стикаюся з комедією в житті, на сцені й у кіно", – пояснила Крістіна.

"Жарт – дурнішого не придумаєш. Гумору тут немає. Доросла жінка, зовсім нерозумно", – жорстко відреагували фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Крістіна Орбакайте вразила шанувальників дивним фото. Артистка збентежила своїм зовнішнім виглядом, через яке її порівняли з чоловіком.

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