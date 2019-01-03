''Думали, що популярність приходить сама'': менеджер The Erised пояснив розпад гурту

Ще один англомовний гурт не зумів пережити важкий момент, що призвело до його розпаду.

Так менеджер гурту The Erised Борис Гінжук у короткій розмові з OBOZREVATEL прокоментував рішення музикантів припинити свою діяльність.

The Erised Фото: Вадим Уважний

"Ще один англомовний гурт не зміг пережити критичний момент. Вони думали, що популярність приходить сама і швидко, а виявилося, що потрібно безперервно продукувати і працювати. Я свій досвід отримав. І він дуже позитивний", — відповів Гінжук.

Водночас менеджер упевнений, що музика гурту з плей-листів не зникне.

"Музика, яка залишилася — далеко не випадковий продукт-одноденка, вона буде ще довго звучати у плей-листах", — додав він.

Нагадаємо, що 2 січня на офіційній сторінці The Erised у Facebook з'явилося повідомлення про те, що гурт завершує свою діяльність. На причини такого рішення музиканти не вказали, лише подякували фанам за підтримку. Проте, як стало відомо раніше, навесні 2018 року всередині колективу стався конфлікт, який, судячи з усього, так і не вдалося вирішити.

Дивіться також на OBOZREVATEL добірку кращих кліпів українських виконавців, які буквально підірвали мережу в 2018 році.