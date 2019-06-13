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Друг Зеленського з "Кварталу" попався на порушенні ПДР

7.5тЧитати матеріал російською

Сценарист і актор студії "Квартал 95", український ведучий Артем Гагарін попався на порушенні правил дорожнього руху, за що був оштрафований співробітниками поліції.

Артист розповів про інцидент на особистій сторінці в Іnstagram. За його словами, за порушення на дорозі він сплатив штраф.

"Порушив – сплати штраф. Хоча краще не порушувати! Дуже зручно... Сплатив штраф одразу на місці карткою. Щоправда, співробітники поліції розповіли, що ця зручність тільки для водіїв. Для них бюрократія і вся паперова тяганина як була, так і залишилася..." – висловився Гагарін.

Ведучий і поліцейські

Ведучий і поліцейські

Iнстаграм Гагаріна

Артем Гагарін і Олена Кравець

Артем Гагарін і Олена Кравець

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42-річна Кравець з "Кварталу" вразила знімком у прозорій міні-сукні

З'ясувалося, що Артем перевищив швидкість на дорозі, коли намагався обігнати інший автомобіль. Про це він повідомив у коментарях під постом про інцидент.

Друг Зеленського з "Кварталу" попався на порушенні ПДР

Користувачі порадили йому "не нариватися" і далі бути уважнішими, оскільки "закон для всіх один", незалежно від зв'язків і дружби з президентом Володимиром Зеленським.

Друг Зеленського з "Кварталу" попався на порушенні ПДР

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Артем Гагарін розповідав, хто замінить Зеленського в "Кварталі", після того, як той став президентом України.

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Особи
студія "95 квартал"Артем Гагарін
Теги
95 КварталПДР
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
немедленно снять сериал о "хороших друзьях зезика"!
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