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Дочка Кошового відзначилася на шоу "Голос. Діти" і довела батька до сліз: що трапилося

1.8тЧитати матеріал російською

Дочка зірки студії "Квартал 95" Євгена Кошового Варвара "запалила" на вокальному проекті "Голос. Діти-5" в неділю, 9 червня.

Так, 11-річна Варвара Кошова виступила в третьому ефірі п'ятого сезону проекту з піснею Крістіни Агілери Fall In Line і викликала бурхливі емоції в залі. Відео виступу Вари опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Всі подробиці третього ефіру "Голосу. Діти" читайте на OBOZREVATEL.

Варя Кошова

Варя Кошова

Сlutch.ua

Дівчинка продемонструвала потужний вокал і вразила всіх членів журі. Ще з перших нот до неї розгорнулися Джамала, DZIDZIO і гурт "Время и Стекло".

Кошовий з донькою на сцені "Голосу"

Кошовий з донькою на сцені "Голосу"

YouTube (Скріншот з відео)

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''Лиса'' дочка зірки ''Кварталу 95'' публічно довела його до сліз: з'явилося відео

Варвара Кошова, побачивши, що до неї повернулися всі члени журі, розплакалася прямо на сцені, тим самим вона довела до сліз і свого зоряного батька.

Євген Кошовий

Євген Кошовий

YouTube (Скріншот з відео)

В кінцевому підсумку, вислухавши похвалу від суддів і Євгенія, Варвара вибрала для продовження в шоу команду Джамали.

Варвара Кошова

Варвара Кошова

YouTube (Скріншот з відео)

Відзначимо, раніше дівчинка вже була учасницею проекту "Голос. Діти" в третьому сезоні, де зуміла дійти до етапу "Бої".

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий сезон вокального проекту "Голос. Діти" стартував в Україні 26 травня. Про те, як пройшов перший випуск, ви можете почитати за цим посиланням. Подробиці другого випуску від 2 червня читайте тут.

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Читайте всі новини по темі ""Голос. Діти"" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
"Голос. Діти"
Особи
Євген КошовийВарвара Кошовастудія "95 квартал"
Теги
95 КварталГолос. Діти
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