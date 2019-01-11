''Добрий вечір, ідіть на **й'': іще один комік іде в президенти. Відео (18+)

Український комік Бампер у гумористичному шоу розіграв сцену з висуванням на вибори президента України.

Відповідне гумористичне відео опубліковано в YouTube-каналі Bamper.tv, де розповідається про те, як він зі своїм напарником Сусом прийшли насівати (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Згідно з сюжетом, вони прийшли до Діни Василівни, яка послухала, як вони співають, і запросила випити чаю. Під час розмови вона запитала у Бампера, чому той не хоче йти в президенти.

"Цих кандидатів, як презервативів, куди ще я полізу", – відповів він, проте жінка не здавалася і посперечалася з ним, казав, ніби той налякався.

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Напарникові довелося посприяти, розбивши руки, на що Бампер після відходу з гостей почав його лаяти.

"Який, б**дь, президент?! У мене навіть краватки немає, і костюма. Що діти будуть вчити?! Промова президента: "Добрий вечір. Всі на х*й". Ось так все, ось цей виступ, все привітання на новий рік, бл*дь", – лаявся Бампер.

Він також розповів, що після такого йому навіть сон віщий снився, в якому стріляли з кулемета "нескінченними патронами".

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Під час новорічного звернення до українців на телеканалі "1+1" Володимир Зеленський оголосив про висунення в кандидати в президенти України.

У мережі на рішення шоумена відреагували неоднозначно: частина українців підтримала Зеленського і висловила готовність проголосувати за його кандидатуру. Інші ж прокоментували заяву вкрай негативно.

У відповідь український гуморист і телеведучий Сергій Притула записав коротке відеозвернення, потроливши колегу.

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