МоваЯзык
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

''Добрий вечір, ідіть на **й'': іще один комік іде в президенти. Відео (18+)

4.2тЧитати матеріал російською

Український комік Бампер у гумористичному шоу розіграв сцену з висуванням на вибори президента України.

Відповідне гумористичне відео опубліковано в YouTube-каналі Bamper.tv, де розповідається про те, як він зі своїм напарником Сусом прийшли насівати (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Згідно з сюжетом, вони прийшли до Діни Василівни, яка послухала, як вони співають, і запросила випити чаю. Під час розмови вона запитала у Бампера, чому той не хоче йти в президенти.

Новини
''Покажи палець і будуть ржати'': Подерв'янський пояснив успіх Зеленського в Україні

"Цих кандидатів, як презервативів, куди ще я полізу", – відповів він, проте жінка не здавалася і посперечалася з ним, казав, ніби той налякався.

''Добрий вечір, ідіть на **й'': іще один комік іде в президенти. Відео (18+)

скріншот

Напарникові довелося посприяти, розбивши руки, на що Бампер після відходу з гостей почав його лаяти.

"Який, б**дь, президент?! У мене навіть краватки немає, і костюма. Що діти будуть вчити?! Промова президента: "Добрий вечір. Всі на х*й". Ось так все, ось цей виступ, все привітання на новий рік, бл*дь", – лаявся Бампер.

Він також розповів, що після такого йому навіть сон віщий снився, в якому стріляли з кулемета "нескінченними патронами".

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Під час новорічного звернення до українців на телеканалі "1+1" Володимир Зеленський оголосив про висунення в кандидати в президенти України.

  • У мережі на рішення шоумена відреагували неоднозначно: частина українців підтримала Зеленського і висловила готовність проголосувати за його кандидатуру. Інші ж прокоментували заяву вкрай негативно.

  • У відповідь український гуморист і телеведучий Сергій Притула записав коротке відеозвернення, потроливши колегу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесвибори в Україні
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
2
Смішно
4
Цікаво
9
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
CARGO 100
CARGO 100
"... еще один комик идет в президенты." Да у вас они все кандидаты в президенты, может только кроме Зеленского ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги