"До появи фотошопа": Полякова вразила фанів підлітковим фото

Українська поп-діва Оля Полякова вразила шанувальників підлітковим фото.

Архівний знімок знаменитість опублікувала в особистому профілі Instagram, вразивши фоловерів схожістю зі старшою донькою.

"16! Ще до винаходу фотошопа" — посміялася артистка в коментарях до фотографії.

Із моменту публікації пост Полякової зібрав понад 120 тис. лайків, шанувальники артистки не тільки захопилися її зовнішністю, але й вказали на вражаючу схожість зі старшою донькою. За словами підписників зірки, 13-річна Марія виглядає зараз точнісінько, як її мати у підлітковому віці.

"Клас, і не потрібен тут ніякий фотошоп", "Ольго, а я вас такою пам'ятаю. Чудова", "Ваша Маша зараз просто копія, не відрізнити", "Тільки хотіла написати, що одне обличчя із донькою, супер", — вказали у коментарях.

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