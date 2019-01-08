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"До появи фотошопа": Полякова вразила фанів підлітковим фото

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Українська поп-діва Оля Полякова вразила шанувальників підлітковим фото.

Архівний знімок знаменитість опублікувала в особистому профілі Instagram, вразивши фоловерів схожістю зі старшою донькою.

"16! Ще до винаходу фотошопа" — посміялася артистка в коментарях до фотографії.

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Із моменту публікації пост Полякової зібрав понад 120 тис. лайків, шанувальники артистки не тільки захопилися її зовнішністю, але й вказали на вражаючу схожість зі старшою донькою. За словами підписників зірки, 13-річна Марія виглядає зараз точнісінько, як її мати у підлітковому віці.

luxury

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Бангог ❤️❤️❤️❤️❤️

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"Клас, і не потрібен тут ніякий фотошоп", "Ольго, а я вас такою пам'ятаю. Чудова", "Ваша Маша зараз просто копія, не відрізнити", "Тільки хотіла написати, що одне обличчя із донькою, супер", — вказали у коментарях.

Говорю😂😜

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Читайте також на OBOZREVATEL, як Оля Полякова пояснила свої голі фото в Instagram дотепним постом, яким висміяла інтернет-критиків і хейтерів.

Особа
Оля Полякова
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнессоцмережіInstagram
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