Дитяче "Євробачення-2018": коли і де відбудеться конкурс

Міжнародний пісенний конкурс дитяче "Євробачення-2018" пройде в столиці Білорусі Мінську.
Захід відбудеться в спортивному комплексі "Мінськ-Арена", який вже приймав пісенний форум у 2010 році. Про це повідомив національний організатор конкурсу Белтелерадіокомпанія.
"Мінськ-Арена"
Sputnik Білорусь
Конкурс призначений на 25 листопада 2018 року. Наразі Белтелерадіокомпанія проводить підготовку до конкурсу. У медіахолдингу розробляється соціальна програма для учасників, у найближчих планах - кастинг ведучих шоу та набір волонтерів.
Для конкурсу вже вибрали слоган "Запалюй" і логотип "Зірка", який символізує білоруський орнамент зі звукових хвиль.
Белтелерадіокомпанія
Зазначимо, що дитяче "Євробачення" існує з 2003 року. У конкурсі можуть брати участь діти від 9 до 14 років.
Україна брала участь у шоу дванадцять разів. У 2009 році конкурс проходив у Києві, в Палаці спорту, а в 2013 році конкурс проходив у Палаці "Україна".
Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2012 році дитяче "Євробачення" виграла 10-річна представниця України Анастасія Петрик.
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