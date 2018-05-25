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Дитяче "Євробачення-2018": коли і де відбудеться конкурс

1.1тЧитати новину російською

Міжнародний пісенний конкурс дитяче "Євробачення-2018" пройде в столиці Білорусі Мінську.

Захід відбудеться в спортивному комплексі "Мінськ-Арена", який вже приймав пісенний форум у 2010 році. Про це повідомив національний організатор конкурсу Белтелерадіокомпанія.

"Мінськ-Арена"

Sputnik Білорусь

Конкурс призначений на 25 листопада 2018 року. Наразі Белтелерадіокомпанія проводить підготовку до конкурсу. У медіахолдингу розробляється соціальна програма для учасників, у найближчих планах - кастинг ведучих шоу та набір волонтерів.

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Для конкурсу вже вибрали слоган "Запалюй" і логотип "Зірка", який символізує білоруський орнамент зі звукових хвиль.

Белтелерадіокомпанія

Зазначимо, що дитяче "Євробачення" існує з 2003 року. У конкурсі можуть брати участь діти від 9 до 14 років.

Україна брала участь у шоу дванадцять разів. У 2009 році конкурс проходив у Києві, в Палаці спорту, а в 2013 році конкурс проходив у Палаці "Україна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2012 році дитяче "Євробачення" виграла 10-річна представниця України Анастасія Петрик.

Читайте всі новини по темі "Дитяче "Євробачення"" на сайті "Обозреватель".

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Дитяче "Євробачення"
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