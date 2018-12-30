''Данилко - геній, Каменських - мати'': перше інтерв'ю з переможцями 9 сезону ''Х-фактор''

"Переможцем 9 сезону шоу "Х-фактор" стає..." Здавалося, ця пауза Андрія Бєднякова тривала вічність. Для когось це був привід радіти, хтось сподівався на інший результат, проте перемогли цієї суботи підопічні Насті Каменських, харизматичні, дотепні ZBS Band. Підсумки глядацького голосування зал cприйняв дуже тепло.

Незабаром після оголошення результатів учасники гурту зізналися, що не можуть вгамувати фонтан емоцій і зібратися з думками, проте ж відповіли на кілька запитань OBOZREVATEL. З ким відсвяткують перемогу, на що витратять свій перший зароблений мільйон і як вчинили б, якщо опинилися б голими на морозі, як і герої своєї знакової авторської пісні - читайте далі в матеріалі.

- Хлопці, з перемогою. Напевно гучно відсвяткуєте, вже придумали як?

- Обов'язково відсвяткуємо! Не знаємо поки як саме, але точно в колі близьких людей, компанії "Х-фактора", і будемо всім-всім дякувати просто нескінченно за те, що вони для нас зробили. Навколо двох осіб моталися двісті, щоб номери були цікавими для глядачів, щоб нам вдавалося донести те, що ми хотіли сказати кожним таким номером. І за це їм величезна вдячність.

- Відчуваєте себе добре? У вас тремтять руки.

- Чесно, нічого зараз не розуміємо, не усвідомлюємо. Емоції просто зашкалюють.

- Якщо коротко, чого чекати від ZBS band найближчим часом?

- Будемо співати. Співати, випускати кліпи, і вони будуть дуже крутими.

- Діма Волканов (другий суперфіналіст "Х-фактор-9") зізнавався, що прагнути стати суперзіркою. Як ви ставитеся до цього статусу? Хочете стати зірками?

- Ну ... (задумалися). Скажімо так: маємо те, що маємо, будь, що буде (сміються). Головне - працювати і робити те, що нам подобається, все ще попереду.

- Добре, що в такому випадку для вас буде успіхом?

- Складне питання... мабуть, це коли ти щось пишеш, і тебе чують, слухають. Коли тобі кажуть про те, що чують. Ось це і є найважливіше, здається.

- У своїй історії про те, як писався ваш хіт "На морозе" ви згадали, що це була "ідея на мільйон". Як витратите свій перший зароблений мільйон?

- Аааа, да? Так говорили? (сміються) Напевно, все це піде на продюсування, на роботу в студії, на запис альбому, на кліпи. І обов'язково на радість тим, хто за нас голосував, хто не пошкодував кілька гривень.

- Історія, яка увійшла в основу пісні "На морозе" - вона з життя?

- Ні, скоріше це просто написана історія чийогось життя, скажімо так.

- Як самі діяли б в такій ситуації, якщо опинилися б голими на морозі перед зачиненими дверями?

- Все було б точно, як у пісні (сміються). Ми фантазували в конкретному напрямку, розуміли, про що ми пишемо.

- Чудово. Коротка гра в асоціації. Я вам слово, ви мені - те, з чим воно у вас асоціюється. Отже, шоу-бізнес.

- Потап.

- Тренувальний табір.

- Нерви.

- Андрій Данилко.

- Геній.

- Сцена.

- Можливість.

- Настя Каменських.

- Матір.

- Гроші.

- Ресурс.

- Олег Винник.

- Кумир.

- Критика.

- Адекватність.

- Діма Шуров.

- Прекрасний.

- Дружба.

- ZBS Band!

За перемогу в суперфіналі 9 сезону шоу "Х-фактор" також змагався підопічний Андрія Данилка, наймолодший учасник цього року Дмитро Волканов. Читайте докладніше про фіналіста і дивіться його кращі виступи на проекті за посиланням.