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Dan Balan - Hold On Love

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Dan Balan - єдиний молдавський музикант, який був номінований на премію "Греммі". Засновник молдавського тріо O-Zone багато років тому завоював слухачів хітом "Dragostea Din Tei" і продовжує інтригувати.

"Hold On Love" - ​​п'ята спільна робота молдавського співака Дана Балана з відомим режисером Аланом Бадоєвим, лейтмотивом якої послужила фраза "Не бійтеся того, що всередині вас".

Фанатам припав до душі кліп, стилістика якого нагадує трилери відомого режисера Девіда Фінчера.

Більше пісень Dan Balan можна послухати на Radio.Обозреватель.

Особа
Dan Balan
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