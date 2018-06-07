Dan Balan - Hold On Love

Dan Balan - єдиний молдавський музикант, який був номінований на премію "Греммі". Засновник молдавського тріо O-Zone багато років тому завоював слухачів хітом "Dragostea Din Tei" і продовжує інтригувати.

"Hold On Love" - ​​п'ята спільна робота молдавського співака Дана Балана з відомим режисером Аланом Бадоєвим, лейтмотивом якої послужила фраза "Не бійтеся того, що всередині вас".

Фанатам припав до душі кліп, стилістика якого нагадує трилери відомого режисера Девіда Фінчера.

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