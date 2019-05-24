"Дали волю почуттям": Добринін скинув одяг з фіналісток шоу "Холостяк-9"

Останні побачення в 12 випуску шоу "Холостяк-9" завершилися пристрасними сценами і поцілунками.

Головний герой Микита Добринін зняв одяг із фіналісток Даші та Лілії. Як це сталося, розповість OBOZREVATEL.

Після з'ясування стосунків на індивідуальних побаченнях холостяк відводив кожну з дівчат до кімнати, де було підготовлено ліжко з пелюстками троянд. Подібна атмосфера спонукала до інтимних розмов і ніжностей.

З Дашею у Микити було незавершене завдання. Ще на першій зустрічі дівчина подарувала йому дошку з побажаннями, які потрібно було виконувати протягом усіх тижнів на проекті. Завдання Даші вони виконали на останньому побаченні. Однак на дошці ще залишилося місце для бажання Добриніна. Він запропонував скупатися у джакузі.

Микита Добринін із Дашею Instagram @ holostyakstb

Парочка роздяглася, поринула в гарячу воду. Даша зізналася за кадром, що в цей момент було тяжіння між ними. Вечір завершився пристрасними поцілунками та обіймами.

Микита Добринін роздягнувся з Дашею в джакузі Instagram @ holostyakstb

Наступною на побаченні була Лілія. Їй дуже сподобався номер, до якого Добринін привів дівчину.

"Ти перша і єдина дівчина, яку я вчив підніматися по скелях, яку я вчив плавати. Ще жодну дівчину я не вчив водити. І я дуже вдячний тобі за те, що ти гарна учениця", – зізнався Микита.

Лілія у відповідь розповіла, що прийшла на проект із думкою спостерігати за тим, як розвиватимуться події. Вона і не підозрювала, що почне відчувати почуття, але це сталося. Романтична атмосфера так розслабила героїв, що Добринін запропонував зробити фіналістці масаж. Вони обоє роздяглися.

Микита Добринін подякував Лілії Instagram @ holostyakstb

Микита Добринін і Лілія в ліжку Instagram @ holostyakstb

За кадром головний герой зізнався, що йому подобається її фігура. Він масажував спину дівчині, після чого почав цілувати спину. Побачення закінчилося пристрасними поцілунками в ліжку.

"Сьогодні ми дали волю почуттям, що накопичилися за три місяці", – зізналася Лілія.

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кадр з відео

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Як повідомляв OBOZREVATEL, фінальний випуск шоу "Холостяк-9" почався не з дуже приємних емоцій з боку головних героїв. Дівчата влаштували Добриніну випробування своїми примхами. Даша образилася, що Микита шукає "підводні камені" в її відповідях, а Лілія спочатку не хотіла приймати рішення, а потім і зовсім відмовилася говорити при ньому англійською мовою, якою володіє.

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