ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

"Дали волю почуттям": Добринін скинув одяг з фіналісток шоу "Холостяк-9"

13.2тЧитати матеріал російською

Останні побачення в 12 випуску шоу "Холостяк-9" завершилися пристрасними сценами і поцілунками.

Головний герой Микита Добринін зняв одяг із фіналісток Даші та Лілії. Як це сталося, розповість OBOZREVATEL.

Після з'ясування стосунків на індивідуальних побаченнях холостяк відводив кожну з дівчат до кімнати, де було підготовлено ліжко з пелюстками троянд. Подібна атмосфера спонукала до інтимних розмов і ніжностей.

Новини
"Відчувала себе приниженою": учасниця "Холостяк-9" зробила відверте зізнання

З Дашею у Микити було незавершене завдання. Ще на першій зустрічі дівчина подарувала йому дошку з побажаннями, які потрібно було виконувати протягом усіх тижнів на проекті. Завдання Даші вони виконали на останньому побаченні. Однак на дошці ще залишилося місце для бажання Добриніна. Він запропонував скупатися у джакузі.

Микита Добринін із Дашею

Микита Добринін із Дашею

Instagram @ holostyakstb

Парочка роздяглася, поринула в гарячу воду. Даша зізналася за кадром, що в цей момент було тяжіння між ними. Вечір завершився пристрасними поцілунками та обіймами.

Микита Добринін роздягнувся з Дашею в джакузі

Микита Добринін роздягнувся з Дашею в джакузі

Instagram @ holostyakstb

Наступною на побаченні була Лілія. Їй дуже сподобався номер, до якого Добринін привів дівчину.

"Ти перша і єдина дівчина, яку я вчив підніматися по скелях, яку я вчив плавати. Ще жодну дівчину я не вчив водити. І я дуже вдячний тобі за те, що ти гарна учениця", – зізнався Микита.

Лілія у відповідь розповіла, що прийшла на проект із думкою спостерігати за тим, як розвиватимуться події. Вона і не підозрювала, що почне відчувати почуття, але це сталося. Романтична атмосфера так розслабила героїв, що Добринін запропонував зробити фіналістці масаж. Вони обоє роздяглися.

Микита Добринін подякував Лілії

Микита Добринін подякував Лілії

Instagram @ holostyakstb

Микита Добринін і Лілія в ліжку

Микита Добринін і Лілія в ліжку

Instagram @ holostyakstb

За кадром головний герой зізнався, що йому подобається її фігура. Він масажував спину дівчині, після чого почав цілувати спину. Побачення закінчилося пристрасними поцілунками в ліжку.

"Сьогодні ми дали волю почуттям, що накопичилися за три місяці", – зізналася Лілія.

"Дали волю почуттям": Добринін скинув одяг з фіналісток шоу "Холостяк-9"

скріншот

"Дали волю почуттям": Добринін скинув одяг з фіналісток шоу "Холостяк-9"

кадр з відео

"Дали волю почуттям": Добринін скинув одяг з фіналісток шоу "Холостяк-9"

кадр

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінальний випуск шоу "Холостяк-9" почався не з дуже приємних емоцій з боку головних героїв. Дівчата влаштували Добриніну випробування своїми примхами. Даша образилася, що Микита шукає "підводні камені" в її відповідях, а Лілія спочатку не хотіла приймати рішення, а потім і зовсім відмовилася говорити при ньому англійською мовою, якою володіє.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Шоу "Холостяк-9"" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Шоу "Холостяк-9"
Особа
Микита Добринін
Місце
Україна
Тег
Холостяк-9
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
17
5
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки