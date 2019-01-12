''Дала свідчення'': відома актриса знялася без білизни для чоловічого журналу

Російська актриса Тетяна Бабенкова знялася для лютневого номера чоловічого журналу Maxim.

Зірка з'явилася на обкладинці нового номера, чим і похвалилася в Instagrаm редакція міжнародного глянцю для представників сильної статі.

У відомстві уточнили, що цього разу на сторінках журналу також з'явилася російська актриса Анна Глаубе (Колобаєва).

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"Тетяна Бабенкова в лютневому Maxim! А ще там є календар! Актриса серіалу "Поліцейський з Рубльовки" дала нам свої свідчення! А ще Франція, як бути донором, календар, цензура, прекрасна Анна Глаубе і багато іншого", – сказано в описі під знімком.

Варто відзначити, що Бабенкова знялася без білизни на обкладинку. Судячи з фото, зірка накинула жакет на голе тіло.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський глянець для чоловіків Maxim представив рейтинг "100 найкрасивіших жінок країни". Так, до нього потрапили одразу кілька відомих українок, через що розгорівся скандал.

Серед претенденток на премію від Maxim виявилися такі українські співачки як Даша Астаф'єва, Світлана Лобода та Еріка Герцег.

У грудні журнал вчергове присвоїв собі українську зірку – голлівудську актрису Ольгу Куриленко.

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