Cпівачка-подруга Януковича, яка переїхала до Росії, повернулася до Києва

Відома співачка, соратниця колишнього президента України Віктора Януковича Таїсія Повалій, яка після Євромайдану втекла з України в Росію, повернулася до Києва.
У столиці України в співачки та її чоловіка Ігоря Ліхути є квартира та будинок. Про її повернення на Батьківщину свідчить кадр, опублікований у соціальній мережі Instagram.
"Тільки вчора в другій половині дня прилетіли додому, Слава Богу! Немає кращого місця на землі!" - підписала знімок Таїсія.
Instagram @tpovaliyofficial
Перед цим артистка постила фотографію, яка свідчить про те, що вона чекає літак на Київ.
Instagram @tpovaliyofficial
Нагадаємо, Повалій відвідувала Київ на новорічні свята. Тоді знаменитість поскаржилася, що на її самопочутті позначається конфлікт між Росією й Україною.
"Звичайно, це відбивається. Нервові переживання, буває, безсоння - бо думаєш багато. В іншому ніяких проблем зі здоров'ям у мене немає. Слава Богу!" - говорила Повалій.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Повалій у компанії зірок Кремля погуляла на княжому весіллі в Італії.